《愛肝加油站》晚期肝癌治療 可考慮免疫療法

2018-09-17

文／許金川

Q：5年前父親因突然劇烈腹痛，緊急被送急診，檢查後才知道肝臟有一顆7-8公分大的肝癌破裂，當時緊急做了動脈栓塞治療，後來也順利切除腫瘤。

但是5年來腫瘤反覆復發，已經做了6次栓塞，最近醫師告知腫瘤已經轉移到腹膜，且肺部也有，至少有10顆，建議我們考慮免疫療法。

請問免疫療法是化療的一種方式嗎？是口服還是注射藥呢？副作用會很大嗎？

A：肝細胞癌常見的肝外轉移器官包括肺部、骨頭及淋巴。此外，也可能轉移到腹膜，特別是肝癌曾經破裂出血的患者，因為含有癌細胞的血液流進腹腔內，更容易出現肝細胞癌在腹膜上「播種」的情況，在腹腔內復發。

一旦肝癌有轉移至其他器官，就不能只單純治療肝內復發的腫瘤了，須搭配或轉而採用全身性的治療方式。過去只有標靶療法，近兩年來免疫療法也被納入肝癌的治療。目前在台灣有上市的免疫療法藥物為Nivolumab（OPDIVO），屬於免疫檢查點抑制劑的單株抗體，並非化學治療，與化療的治療原理也不相同。

免疫療法本身並不會去毒殺肝癌細胞或身體其他組織，而是藉由促進人體自身的免疫反應，使自體免疫細胞去攻擊肝癌細胞，達到抗癌的效果。

投藥方式為靜脈輸注，每兩週治療一次，使用劑量為每公斤3毫克，一次需輸注60分鐘，最常見的副作用為疲累、腹瀉及皮膚反應，包括：皮疹、搔癢、蕁麻疹、發紅與皮膚乾燥等。

目前健保還未給付免疫療法用於肝癌治療，需自費使用。有療效的比率約在15%至20%之間，而有無療效通常要用幾次之後才能判定。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。

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