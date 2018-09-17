西大武山近2天雨量 高達1400毫米

2018-09-17

〔記者蕭玗欣、吳柏軒、吳欣恬、方志賢／綜合報導〕山竹颱風從南部海域通過，外圍環流帶來的強風將大雨吹往迎風面的山區，屏東西大武山近兩日累積雨量達一千四百毫米，其次是花蓮縣秀林鄉天祥近六百毫米、台東縣海端鄉向陽逾五百毫米。氣象局提醒，山竹雖然遠離，但今天各地沿海仍有長浪出現機會，請民眾特別注意。

沿海有長浪 花東、屏東防豪雨

氣象局預報員劉沛滕表示，今天花東、屏東地區仍有局部大雨或豪雨，其他各地則以多雲到晴為主，近山區平地有午後雷雨；西半部高溫約卅三到卅五度，雙北地區高溫有機會達卅六度。

週五以前各地天氣穩定，以多雲到晴、午後雷陣雨為主。週六北邊有鋒面系統靠近台灣北部海面，屆時北部、東半部降雨機率增加，但降溫幅度不大。

山竹襲港澳 遊客應先確認航班

而山竹颱風挾帶強風豪雨侵襲香港及澳門等地，十六日有許多航班取消，今日因風災情況難掌握，國泰、華航、長榮等取消多個航班，華航與虎航並延後多個航班來因應，民眾出發前應與航空公司確認。

海運方面，今日各港皆恢復航班，僅高雄到馬公停航一次、小三通的南竿福澳到馬尾停航一次等，金門到泉州與廈門等航次也正常，但須視風浪情況適度調整更新。

高市登革熱案例 涉隱匿疫情

下雨天也可能惡化登革熱疫情。疾管署昨公布過去三天新增五例登革熱本土病例，分別為台中市三例、新北市及高雄市各一例。

其中高雄市個案為三民區安發里六十多歲女性，此例與第二及第三例居住地相近，且三例均感染第二型病毒，研判為社區群聚感染。高雄市衛生局表示，患者十日就出現發燒、頭痛、嘔吐等症狀，但自行服用退燒藥、沒有就醫，並在社區趴趴走，十四日還回台南市佳里區老家，當晚由家屬陪同至台南市醫院看診，被通報疑似登革熱，十五日確診。若查明有規避、隱匿疫情，將裁罰六萬至卅萬元。