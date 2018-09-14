旅行業：可改善住房率、刺激消費

2018-09-14

〔記者蕭玗欣／台北報導〕交通部觀光局擬砸卅億元推動六十歲以上國人旅遊補助，有業者認為，近年國內旅遊市場衰退又逢年改影響，該方案一方面可以解決平日低迷的住房率，另一方面刺激消費力高的退休族群；但也有業者指出，短期內或許有刺激效果，但長期來說年改對旅遊業損失仍在，接下來的寒假旅遊旺季會更明顯。

國民旅遊發展協會發言人劉志強表示，以六十五歲以上的族群，旅遊預算確實相對比較高，但是這個年齡層退休金差不多在五百萬元以內，退休後沒有收入，加上年改因素，團費選擇上會更精打細算。例如某些退休人員協會往年會固定舉辦一日遊、二日遊和出國旅遊，但今年出國旅遊全數取消，改為國內一日遊，並選擇更低的團費。

劉志強說，目前國內操作退休族旅遊團，主要以社區旅遊和各公協會旅遊團為主。相較其他年齡層的客群，退休族群在行程配合上更高，景點安排偏好大自然，避免長時間坐在室內的行程。

桃園市旅館公會理事長陳盈瑞也說，這次補助至少有兩大方向值得肯定，包括把「有錢有閒」的銀髮族做為目標客群，以及分散假日旅遊人潮、鼓勵平日消費。但補助對象究竟是旅行社還是旅客，還是應該說明白。

年改嚴重衝擊暑假 寒假更明顯

燦星旅遊國內部經理張洋榤表示，政府補助措施多少有刺激觀光作用，但長期來看年改對旅遊業損失仍在。張洋榤說，退休軍公教是很龐大的市場，業者感受非常明顯，尤其今年暑假衝擊最大，往年五月底暑假行程銷售都有七到八成，今年遲至六月底都沒看到市場反應，補助恐和業者實際感受會不成正比。