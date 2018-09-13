東澳—南澳納蘇花改 年底評估可行性

2018-09-13

〔記者鄭瑋奇、林敬倫／綜合報導〕蘇花改第一階段蘇澳—東澳今年二月五日已通車，後續南澳到和平、和中到大清水，規劃後年會陸續通車。不過，未納入蘇花改的東澳—南澳路段，當地民眾反映，走回舊線時，道路跟蘇花改有落差，途中會經過新澳隧道，車輛平均時速不到四十公里，加上近年死亡車禍事故件數增加，交通部公路總局預計今年底，將著手進行該路段納入蘇花改可行性研究。

蘇花公路東澳—南澳事故件數逐年增加，一○三年A1事故（當場或二十四小時內死亡）一件、A2事故（受傷或超過二十四小時死亡）廿件，一○四年A1事故一件、A2事故卅件，一○五年A1事故七件、A2事故五十二件。交通部長吳宏謀表示，蘇花公路還會有些路段陸續加進蘇花改，期許蘇花改全路段完成後，提供民眾一條安全道路，並讓公共運輸能夠通行。

邊坡、彎道改善 難達成零事故目標

對於交通部已將非蘇花改路段進行邊坡、彎道改善，為何還要啟動將該路段納入蘇花改的可行性研究？吳宏謀表示，有很多鄉親的意見領袖提出該建議，交通部在建構東部一條安全回家道路上，當然不希望有斷裂，尤其是經過山區的道路，會朝零事故目標邁進。

吳宏謀強調，民眾提出的意見，交通部會認真評估，若現況道路足以滿足需求，將會據實以告；若有需要改善精進，當然也會進行。

根據宜蘭縣府評估，蘇花改東澳至南澳段啟動可行性評估後，預估要十年時間才能完工啟用。代理縣長陳金德指出，交通部對東部交通釋出善意，宜蘭縣政府當然樂觀其成，但仍希望此案能加速環評審查，儘早符合東部人的期待。

公路總局蘇花改工程處則表示，蘇花公路未納入蘇花改路段包含東澳—南澳、和平—和中、大清水以南等路段，較多民眾反映東澳—南澳路段行駛起來與蘇花改落差較大，近年死亡事故件數也在增加；其餘兩路段近年落石、崩塌、事故較少，看起來改善需求並不大。

學者︰釐清納入理由 否則恐卡在環評

逢甲大學運管系副教授李克聰則認為，若當初東澳—南澳段未納入蘇花改計畫的理由沒有消失，現在要納入的理由就必須說清楚，否則環評是否通過會成問題。淡江大學運輸管理系教授張勝雄也指出，東澳—南澳段被警方形容為「死亡十二公里」，原因是坍方多還是酒駕多？必須先釐清，政策要做更專業評估。