港澳赴花東、離島 華信、華航推一本票

2018-09-12

〔記者陳宜加／台北報導〕外國旅客飛來台灣，再赴東部、離島等地，以前須重新購買國內線機票，缺乏吸引力。主要營運國內航線的華信航空，推出聯程票銷售模式，旅客可以同時購買華航、華信國際轉國內線航段「一本票」，也就是國際加國內、可延伸至花東、離島的「一程多站」；立榮航空也有相同模式，對外國及本國旅客都方便。

航空界人士分析，若是國際、國內航班分開購買，行李無法轉掛、必須重新辦理登機手續。且若航班延誤或因天災等因素取消，後段國內線機票只得作廢，對旅客頗為不便。

華信先鎖定港澳、日韓旅客來台市場，九月十九日前進香港宣傳，同步推出聯程銷售模式，也就是俗稱的一本票，搭乘華航或華信國際航班來台，可以同時購買國內航班轉往花蓮、台東與離島的金門、澎湖等地，未來將逐步擴及其他國家。

一程多站更方便 未來推行李直掛

華信指出，去年港澳旅客來台超過一百六十九萬人次，八成以觀光為主，且旅客特性為「一程一站」深度體驗台灣各城市。華信總經理曹志芬表示，港澳與台灣語言相通，離開都會區意願高。

曹志芬指出，目前華信台北—台東航線每週十五班來回，加上華航每天香港直飛台灣高達卅六班，結合國際線與國內線航網密集優勢，更能吸引旅客「國際加國內」，延伸至花東、離島「一程多站」。

旅客可在華航、華信官網選擇起點與目的地，例如香港到台北轉台東、香港到台中轉花蓮或澎湖等，國內航廈均緊鄰，節省轉機時間；行李涉及機場作業，現仍須重新托運，未來將以行李直掛為目標。

立榮航空自一○五年起就推出類此銷售模式。在長榮官網可同時購買長榮、立榮國際線轉國內線機票，托運行李額度比照國際線航班，吸引國外旅客造訪花東、離島，也更便利國人出國旅遊。

立榮統計，目前立榮國內線仍以本國籍旅客為主，外籍旅客有逐年增長趨勢，去年全年外籍客有十三萬人次。華信則統計，目前外籍旅客僅占約一成，另觀察日本旅客偏愛花東，港澳旅客則多往離島地區。