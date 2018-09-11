患男性女乳症 少年減重後難掩激凸

2018-09-11

記者蘇孟娟／台中報導

一名17歲少年原本重達90公斤，勤跑健身房後，成功瘦身到75公斤，但胸部卻瘦不下來，甚至胸部激凸讓他不敢穿T-shirt。每逢上體育課，更想盡辦法請假，怕被同學嘲笑；醫師診斷後，原來少年有男性女乳症，目前先藥物控制觀察，兩年後若未改善，就須進行乳腺切除手術，才能恢復平坦外觀。

中國醫藥大學兒童醫院整形外科醫師陳信翰指出，幼童受飲食西化影響，常有體重過重情況，另受環境荷爾蒙影響，門診有愈來愈多男童個案因胸部變大前來看診，10年前約2、3個月才有一件，今年暑假幾乎每週有一例。

這名17歲少年到門診靦腆陳述自己無論怎麼減重、健身，都沒有辦法讓激凸的胸部消失，盼醫師幫忙。

原來他小時候超愛吃炸雞、鹹酥雞、漢堡、薯條等高熱量、高油脂食物，體重曾飆升到90公斤，升上高中開始注重外觀的他，勤跑健身房練身型，也配合節食等，身高175公分的少年雖成功瘦到75公斤，已有型男體格，令人尷尬的卻是胸部沒瘦，形成激凸情況，讓他根本不敢穿T-shirt，更不敢上體育課。

陳信翰說，少年出現「男性女乳症」主因長年飲食習慣不佳造成肥胖，加上青春期荷爾蒙混亂，以致乳腺或乳管增生。即使少年卯起來減肥，只減少脂肪，無法減去已生出的乳腺。

藥物若未改善 須手術切除乳腺

陳信翰說，目前先請男學生配合藥物控制，若觀察到20歲後還沒有改善，就須手術切除乳腺，徹底解決激凸的問題；因男性女乳症一部分是脂肪，需要配合抽脂合併切除部分皮膚組織讓胸部平坦。