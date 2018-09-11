《謠言終結站》氣切只能靠呼吸器維生？ 醫：反助自主呼吸

2018-09-11

記者蔡淑媛／台中報導

不少人認為「氣切後會一輩子臥床且仰賴呼吸器維生」，但醫師駁斥此說法，認為根本是本末倒置，強調氣切才有機會脫離呼吸器和離床。這是因為氣切是替代口內氣管插管，讓呼吸更省力，可以保護聲帶，舒適度高，也可減少感染，患者也可由嘴巴進食。

中山醫學大學附設醫院胸腔外科主任林巧峯指出，呼吸衰竭的病人如腦傷、肺炎等，必須插管接上呼吸器幫助呼吸。所謂插管是「氣管內插管」，經由口腔或鼻腔、穿過喉嚨、聲門和聲帶再進入氣管，如果評估使用呼吸器超過3週，多會建議將插管改成氣切。

因為插管經過喉嚨、聲帶，神經敏感，對病人非常痛苦，會一直想拔管而且對喉部損傷多，插管後口水變少、口腔難清潔、不能咀嚼，口腔細菌易孳生，容易順著管道造成感染造成肺炎，也見過內管發霉。

氣切即「氣管切開術」或「氣管造口術」，直接在氣管切開約2公分的開口，放入一個6至7公分長的通氣管，取代氣管內插管，氣切管短了許多，呼吸省力、好清潔、不易卡痰，而且舒適許多，一般認為在插管1週至1個月內、呼吸肌肉未衰退前趕快做，可提高自主呼吸的機會。

林巧峯說，民眾可能看到長期臥床或植物人氣切，誤認氣切就是沒救了，氣切有助及早脫離呼吸器，以自己臨床的病人來說有，有50%可成功脫離，比插管病人縮短許多，因呼吸省力，容易呼吸訓練，約一個月內就成功，接著也能關閉切口，只剩一個小疤，但插管病人可能拖上3、4個月，對喉部損傷也多。

曾經有年老病患因肺炎插管，病情穩定後建議氣切，預估1個半月後就能脫離呼吸器，但家人不願意，後來拖了半年仍插管；也曾有一名食道癌病人罹患肺癌，做氣切後2週就能自主呼吸了。