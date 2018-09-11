聲帶老化有解 講話不再「漏風」

2018-09-11

文／郭家瑋

如果聲帶老化或萎縮，並且引發聲音沙啞的問題，現今已有許多方法可以改善，最常用療法有下列兩種：

●聲帶玻尿酸注射：

聲帶萎縮退化後，雙側聲帶無法完全緊閉，因此講話會「漏風」，影響聲音強度與清晰度。此時將玻尿酸注射到聲帶肌肉中，讓聲帶鼓起來，就能使雙側緊密貼合，講話不再「漏風」。

這種治療好處在不需動手術，直接在門診局部麻醉，透過內視鏡注射，費時僅約30分鐘。

至於缺點是時效有限，因為玻尿酸會逐漸被身體代謝掉，注射1次平均約可維持1年療效，但實際時間依個人使用聲音的習慣及程度而異。若不想動手術，又可接受每年注射1次，這種治療不失為良好選擇。

●甲狀軟骨成型術：

這是一種局部麻醉、永久性的手術，花費時間約1小時，需住院1-2日。醫師會在患者前頸劃一道約3公分傷口，讓甲狀軟骨露出（聲帶就在甲狀軟骨內），之後在軟骨上鑽洞，塞入條狀Gore-Tex，將聲帶往中央擠壓，再以內視鏡觀察聲帶閉合的情況及病人發聲的品質來調音，以便決定要塞入多少Gore-Tex。

這種療法的好處是效果長久，1次手術即可解決問題，免除每年注射玻尿酸的麻煩；但缺點是需住院，手術時間較久，且脖子上會留下傷口。

上述兩種療法各有優缺點，孰優孰劣沒有定論，須依病人情況及偏好而定。但無論何種方式，不僅都能使聲音品質變佳，對於嚴重聲帶萎縮導致容易嗆咳的狀況也有顯著改善，進而減少吸入型肺炎，對老年人而言尤其重要。

民眾若有聲音或吞嚥上的困擾，切勿輕忽，這可能是聲帶在發出警訊，找個時間檢查一下，請醫師儘速處理，可改善生活品質。

（作者為永和耕莘醫院耳鼻喉科主治醫師）