戒嚴時期 胡佛公開反對集權專制

2018-09-11

〔記者吳欣恬、吳柏軒／台北報導〕中研院院士胡佛昨日不幸病逝，他不僅是台灣大學政治學權威學者，也是中央研究院第一位政治學門的院士。

胡的研究專長為憲法學、政治文化、選舉行為、政治參與、政治變遷等領域。一九八九年四月十七日，胡佛與楊國樞、文崇一、李鴻禧、韋政通、何懷碩和張忠棟等自由派學者創辦政治評論社團「澄社」。

胡佛自台灣大學法律系畢業，政治大學政治研究所肄業，美國愛摩萊大學政治學碩士，美國耶魯大學政治系研究員，美國芝加哥大學及哥倫比亞大學訪問學人。自一九六一年起任教台灣大學政治學系。胡佛曾獲聘為教育部國家講座教授，並獲選為中央研究院院士，另曾數次獲國家科學委員會頒發傑出研究獎及優等研究獎。

胡佛專攻政治行為學，對政治文化、政治參與和選舉行為，以及政治變遷與民主化等相關理論，尤多致力，曾多次進行大規模之實證性探究，為我國最早從事政治行為研究之學者之一。

胡佛早在蔣介石統治台灣的戒嚴時期，就在大學校園和報章雜誌上公開倡導自由、民主，反對集權專制，要求統治者取消戒嚴體制、回歸憲政。他的思想觀念和著作，對當時青年學子影響很大。國內政治人物受教於胡佛者不少，包括林佳龍、游盈隆等。

中正大學傳播系教授胡元輝指出，當年發生美麗島事件，政府展開大逮捕，翌日旁聽胡佛課堂，他就應學生要求暢談台灣民主發展與改革，再隔日更於報紙專欄批評，其在戒嚴年代，就被視為自由派代表，主張憲政民主。