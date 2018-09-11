民主政治典範！中研院士胡佛病逝

2018-09-11

〔記者吳柏軒、吳欣恬／台北報導〕中研院院士、台灣大學政治系名譽教授、澄社創社元老之一胡佛驚傳驟逝，享壽九十歲，消息一傳出，不少胡佛的學生紛紛哀悼；胡佛是國內憲法、政治學權威，包括馬英九、呂秀蓮等藍綠政要、各大學不少法政學系院長、教授都是他的學生輩，想起老師過往風範，直言其影響台灣政治教育學風，留下「民主政治」典範。

中研院擬向總統府申請褒揚令

中研院副院長黃進興昨證實胡佛過世，他表示，聽說胡佛約一個月前因跌倒而住進台大醫院，可能因此傷到腦部，不幸於昨日過世。黃並表示，胡佛曾在中研院、台大任教及研究，目前考慮將與台大一同向總統府申請褒揚令。

有其學生不捨表示，雖有官方資料登記是民國二十一年生，但實際上，胡老師應是民國十八年出生的，依農曆算應該是九十歲，前年有幫他過米壽！

學生前年幫他過米壽 推算享壽90歲

台大教授李錫錕表示，自己就讀台大政治系時，上過胡佛老師的課，留學歸國回台大政治系任教，與胡當起同事，但見面都喊「胡老師」，胡的為人經常說說笑笑，「對人非常溫柔、非常好！」

李錫錕說，胡佛早在民國六○年代，就把當時美國最新的政治科學統計等學術研究引進台灣，這在當年的美國也是最新研究，並且透過政治實證研究，深入剖析民意調查，進行政治行為的量化。如此將統計概念引導到政治學，從民調看台灣政治現象，奠定政治科學量化研究基礎，胡佛是先鋒、絕無僅有的祖師爺，其後更影響包含台大、政治大學等相關學術發展。

李錫錕說，胡佛更留下珍貴遺產，就是身為政治系教授，但「不屈服任何黨派壓力」，譬如早年他認為國民黨威權統治不對、對其他政黨不公平等情事，他就直接砲轟；然而胡佛完全針對政策，即使批評人，也是因其政治表現，絕不批評人格。

李錫錕回憶道，自己過去曾代表國民黨參選台北縣長，胡佛雖未公開表態，私底下仍對自己非常好，不因為自己是國民黨的提名候選人，就介意而不往來，大讚胡佛為人高尚，也因胡在政治教育中傳承如此學術風範，留給後輩許多緬懷。