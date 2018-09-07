女聲樂家甲狀腺癌 內視鏡切除不留疤

2018-09-07

記者陳建志／台中報導

罹患甲狀腺癌不想在頸部留疤、影響聲帶，或許可以考慮「經口腔內視鏡甲狀腺切除術」治療！

亞大醫院外科副院長温義煇表示，一名女聲樂家4年前就發現左側甲狀腺有1顆腫瘤，醫師懷疑惡性勸她開刀，但她擔心聲帶受損，會影響聲樂表現，決定和它和平共處，沒想到近來聲音越來越沙啞，脖子也變粗，就醫經超音波檢查，才發現左側甲狀腺腫瘤已長大到4.5公分，進一步穿刺檢查證實為惡性腫瘤。

温義煇表示，因患者擔心傳統手術會在頸部留下疤痕，因此採取「經口腔內視鏡甲狀腺切除術」，術中並採用「喉返神經偵測系統」，減少傷及喉返神經的機率，降低術後聲帶麻痺的可能，讓患者術後音色完全不受影響。

台灣女性癌症第5名

亞大醫院核子醫學科主治醫師陳育仁指出，依國健署公布的資料顯示，甲狀腺癌已超越過去常見的子宮頸癌、胃癌、卵巢癌，居台灣女性癌症第5名，並有逐年增加趨勢，不過女性朋友不用過度恐慌，大部分甲狀腺癌分化良好，10年存活率可超過90%，且越早發現存活率越高。

隔離病房服用碘-131

陳育仁強調，外科手術是分化良好的甲狀腺癌最主要的治療方式，術後會再安排患者服用「碘-131」清除殘餘的正常甲狀腺組織，為避免病人服完高劑量的放射碘藥物後，體內產生的輻射量會影響他人，需安排住進碘-131隔離病房，這名女患者就是住進院內的碘-131隔離病房1天後出院，患者與醫護人員可透過螢幕及對講機溝通，提供舒適與安全的治療環境，讓患者安心接受治療。