小兒腹股溝疝氣 當心腸阻塞壞死

2018-09-07

文／李政鴻

一名半個月大的男嬰在媽媽幫他洗澡時，發現他的右邊腹股溝部位特別腫脹，因而帶他就醫。

經檢查後發現，小男嬰是腹股溝疝氣，需做手術治療，但母親擔心他這麼小，手術後會不會留下什麼後遺症？希望等到他長大再開刀，在詳細解說後，母親終於放心讓孩子開刀。

男生發生機率 約女生5到8倍

腹股溝疝氣是孩童常見的外科疾病，多數都是先天性的間接型，男女生都會發生，但男生發生的機率約為女生的5到8倍，尤其早產兒的發生機率更高。

常見的主要症狀為腹股溝部位的腫塊，多半發生在運動、大哭、大叫、用力咳嗽等腹壓增加時，如果造成腸子嵌塞入疝氣囊內則會造成腸阻塞，因此新生兒或嬰幼兒常會哭鬧或吐奶，稍大會說話的小孩則會說肚子痛。

小孩疝氣手術的麻醉方式，除了傳統插管式全身麻醉，也可用喉罩式麻醉，再輔以局部注射麻藥，可減少術後喉部的不舒服，此由專門麻醉科醫師執行，可說是相當安全。

小兒疝氣修補是一項需技巧且精細的手術，因小兒腹股溝結構組織纖細，稍不留意仍可能引起血腫、輸精管損傷、睪丸動脈損傷等嚴重併發症。所幸隨著麻醉、手術器材和手術技術的進步，時至今日，這些併發症已經相當少見。

不正常吐奶哭鬧 應就醫檢查

兒童腹股溝疝氣的手術切口，通常位於下腹部皮膚皺褶處約1至1.5公分之橫向傷口，小朋友開完刀後，在恢復室休息幾小時後即可當日返家，如果是4個月內的嬰兒則需要住院觀察一日，術後傷口使用防水貼布，即可保護傷口避免感染，即便包上尿布也不會影響，傷口縫合使用可吸收線，術後不必拆線，通常在家休息1-2天後即可回到學校上課。

由於腹股溝疝氣有潛在的危險，如果腸道卡入疝氣囊內，無法回復到腹腔時，嚴重的情況則會造成小腸壞死，所以提醒家長，若有發現小朋友股溝管明顯腫脹、不正常吐奶、哭鬧、肚子痛時，最好找小兒專科醫師做詳細檢查，以免發生不可挽回的遺憾。

（作者為佛教大林慈濟醫院一般外科暨小兒外科醫師）