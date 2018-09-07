半夜見到鬼？ 路易體失智症作怪

2018-09-07

記者方志賢／高雄報導

農曆7月，鬼影幢幢？一名70歲老翁最近半夜睡不著，常抱怨看到死去的親人回來找他，有時候看到蛇在地上爬，或是蟲子鑽入手臂，嚇得他搬屋內家具要擋這些入侵異類，家人也備受困擾，送醫診斷原來罹患「路易體失智症」。

神經退化性疾病

高醫大附設醫院神經部主任徐崇堯表示，「路易體失智症」是一種神經退化性疾病，視幻覺外，病人還會合併失智症及巴金森氏症，造成智能減退、動作遲緩、肢體僵硬，發生率約佔所有失智症的3%到4%。

徐崇堯說，「路易體失智症」早期常以「快速動眼期行為障礙症」（俗稱老年人夢遊）來表現，這種常發生在老年男性的睡眠障礙，也就是病人作夢時，把夢境直接表現出來，時而張口講話或揮手踢腳，嚴重的還會全武行，甚至攻擊睡在一旁的配偶，或者摔下床撞到地板而驚醒過來。

已有藥物延緩惡化

徐崇堯強調，「快速動眼期行為障礙症」可能出現在「路易體失智症」發病前的5到10年，甚至更早，診斷須仰賴「全夜睡眠多頻道生理檢查」。

徐崇堯說，這名老翁2年前開始出現行動和反應遲緩，肢體也越來越僵硬，走路不時跌倒。一年前記憶力慢慢減退，常叫錯親友的名字，智能和精神狀態時好時壞。

患者經安排住院接受智能評估、腦部磁振造影和多巴胺轉運體造影檢查，並於高醫睡眠中心接受「全夜睡眠多頻道生理檢查」，診斷為「路易體失智症」，出院後在門診接受藥物治療，目前病況逐漸穩定。