李遠哲籲正視極端氣候 積極節能減碳

2018-09-06

〔記者李欣芳、吳柏軒、吳佳蓉／台北報導〕全球極端氣候造成災害頻繁出現，中研院前院長李遠哲昨再度呼籲：「暖化已在我們身邊，極端氣候將是常態！」政府應積極帶領人民節能減碳，否則將來一遇大雨，恐就得一再道歉。行政院發言人谷辣斯‧尤達卡（Kolas Yotaka）表示，行政院長賴清德將在立法院新會期施政報告時加強說明治水問題，盼朝野立委一同支持政院提出的治水特別預算。

應構思太陽能等綠能方案

李遠哲受訪指出，台灣中南部八月下旬因豪大雨淹水，其實他在一個月前就曾跟副總統陳建仁討論到相關議題，淹水後看到政府官員道歉，再度寄信給陳，重申政府領導者應該更挺身正視氣候暖化問題，積極改變產業，不要大雨後道歉，而是多做防範。

李遠哲直指，台灣目前溫室氣體減量及管理法的減量太少，不應企業狂喊五缺，政府就要滿足五缺，卻因此耗費更多電，讓節能減碳淪為政治口水戰，必須更積極構思太陽能等綠能替代方案。

前瞻二期特別預算220億治水

據悉，行政院就治水問題，除將對中南部易淹水地區編列特別預算優先檢討改善外，賴揆也可望在未來的施政報告宣示推動逕流分擔與出流管制。前者為新建公共設施要兼具滯洪功能，如公園綠地、道路排洪；後者要利用開發基地內土地設滯洪池、低衝擊設施，以減少逕流量。

行政院編列前瞻基礎建設計畫明後兩個年度的第二期特別預算，其中治水經費有二二○億元，主要是辦理縣市管河川及區域排水整體改善所需經費。

此外，政府規劃從一○六至一一三年，八年共投入六一○億元經費，針對中南部等淹水嚴重地區優先檢討改善，包括前瞻基礎建設水環境計畫編列下水道經費二四○億元、河川排水經費三七○億元。

八月CPI 菜價較去年同月跌11％

此外，行政院主計總處昨公布八月消費者物價指數（ＣＰＩ），主計總處專門委員徐健中指出，八月雖逢普度需求及中南部八二三水患，造成蔬菜、水果價格上升，但因去年基期偏高，八月蔬菜反較去年同月跌十一．六三％、水果僅年漲二．七％。