新南向包機來台補助 提高至24萬元

2018-08-28

〔記者蕭玗欣／台北報導〕推動新南向觀光市場，交通部觀光局再編列三千萬元提高境外包機旅客來台獎助金額，今日起東南亞（菲律賓除外）包機來台補助金額由五千美元提高至八千美元（約台幣廿四．八萬）；另外，為配合年底的台中花卉博覽會，十月起至明年三月卅一日期間，東南亞抵離台中、嘉義、台南、高雄機場者再加碼補助一千美元。

抵離中南部機場 10月起再加碼

觀光局表示，此次調整包機獎助，主要針對飛桃園及松山以外機場的不定期航班，韓國市場從七百五十萬韓元調高至八百五十萬韓元，東南亞市場（除菲律賓）則由五千美元調高至八千美元，漲幅約六成；港澳、菲律賓則維持原本的五千美元。

觀光局表示，獎助金額調整是考量飛航距離，菲律賓雖屬於新南向市場，但距離中南部機場較近，因此不調整。韓國團客到花蓮旅遊比例極高，但受年初地震影響，旅客人數明顯下滑，加上中韓關係活絡，台灣面臨與中國搶客態勢，決定加強補助。

據統計，去年度申請補助的包機共一二六架次，帶進兩萬名旅客，其中東南亞廿二架次、日韓八十五架次。截至今年八月前統計，日本市場在松山以外的包機約四十架次、韓國市場四十二架次、東南亞市場僅十架次。

觀光局希望藉由下半年度獎勵補助，能讓架次和旅客人數都成長十％。此外，東南亞市場大多以定期航班和定期包機為主，不定期航班為少數，補助是希望能在旅遊旺季分散客量，也增加來客數。

創新旅行社董事長李奇嶽肯定此項政策，更建議政府應該仿效日本，全面開放入境中南部機場免簽，「不用花半毛錢，就會有客人進來」。