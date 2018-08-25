中元前逢雨災 菜價漲近2成

2018-08-25

農民搶收葉菜 青江菜漲105％

〔記者吳欣恬、林國賢、楊心慧／綜合報導〕中元節前夕暴雨襲擊南台灣，截至昨日下午五點，農損金額已達五三四八萬元、嘉義縣最嚴重，此外，畜禽損失三一一三萬元多於農產損失二二三二萬元，在過去農損統計中相當罕見。大雨後菜價也應聲上揚，台北第二果菜市場均價每公斤三十二．七元，較前天上揚十元左右，準備中元節拜拜的主婦嘆：「荷包更傷了！」

畜禽損失多於農產損失

斗六市西市場等傳統市場一早就湧入大批採購人潮，除了蔬果外，販賣普度食品的熟食攤位很快就被搶購一空。

普度拜拜要用 貴點還是得買

「大概都漲了十元，沒辦法，拜拜要用，貴了點還是咬牙買。」蔡姓婦人說，前天高麗菜一斤才廿元，昨天就漲至三十六元，空心菜原本一大把十元，昨天一小把就要十五元，一趟市場下來，比平常多花一千多元。

西螺、二崙等蔬菜產區一早就有農民全家總動員搶收已成熟葉菜，廖姓農民說，大雨已經持續三、四天，農田泥濘難走，蔬菜品質差異大，但已經成熟不能放，只能趕緊採收。

昨天西螺果菜市場休市，台北農產運銷公司昨日批發價格顯示，蔬菜整體價格從前天每公斤廿九元漲至卅四元，漲幅十八％；青江菜從前天每公斤十九元漲至卅九元，漲幅一○五％；空心菜從前天每公斤廿七元，漲至四十元，漲幅四十八％；高麗菜從前天每公斤十五元，漲至廿一元，漲幅四十％。

下週開學＋水災 價格恐續漲

台北農產運銷公司主秘路全利表示，昨天蔬菜整體進貨量增加，但受到中元節和週休二日假期，加上下週起各級學校陸續開學，學校備貨以及產地淹水因素，需求轉強，價格上漲。

農委會表示，此次雨災農損，嘉義縣為最嚴重縣市、損失三九七○萬元，其次為高雄市五七七萬元、雲林縣三四二萬元、屏東縣二五六萬元、台南市一六五萬元。畜牧處指出，受損的畜禽戶廿九戶，雞隻死亡十四萬七千多隻，損失一八七九萬元，豬隻死亡一八八五頭，換算損失金額八五二萬元。因目前僅嘉義縣回報較完整，預估豬隻死亡頭數和損失金額將持續攀高。

另外，農產損失二二三二萬元，其中以西瓜損失二二一萬元為最多，其次為蔬菜、火龍果、食用番茄、二期水稻以及芭樂。