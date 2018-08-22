父母擺攤／雙胞胎姊妹爭氣 舞進德國藝大

2018-08-22

〔記者廖雪茹／新竹報導〕苗栗一對熱愛舞蹈的雙胞胎姊妹劉子淳、劉子映，雙親在市區擺攤賣炸雞排，經濟並不優渥，就讀國立竹北高中的她們十分爭氣，爭取到德國福克旺藝術大學舞蹈系初試門票，兩人努力打工想掙得旅費但差額仍大，幸獲家長會資助飛往德國應試，不負眾望獲得錄取，十月即將圓夢！

竹北高中於一九九四年設置竹苗地區唯一的高中舞蹈班，並成立溪畔舞團，提供學生展演舞台。在舞蹈班召集人薛美良等團隊帶領下，學生屢屢獲獎且升學成績亮眼。

劉子淳、劉子映表示，因幼時身形瘦小，爸媽安排她們學跳國標舞練身體，因而愛上跳舞，兩人一同就讀苗栗國中舞蹈班學習芭蕾，上高中後主修芭蕾和現代舞。為減輕雙親負擔，姊妹倆參加學校團訓結束後，經常主動留下來練習，趕在門禁前才回宿舍。而雙胞胎一起跳舞有個好處，可以當對方的鏡子，彼此加油、互相督促。

家長會資助12萬元赴德應試

竹北高中教務主任江月媚說，這對雙胞胎姊妹很懂事，在取得福克旺藝術大學舞蹈系複試門票後努力工讀，但所得仍與出國應試的旅費差距甚大，導師陳碧玲幫忙募資，立即獲得家長會資助十二萬元。

在接連幾場淘汰賽後，兩個孩子不負眾望，從來自世界各地的一百七十二名優秀學生中脫穎而出，雙雙獲得錄取。雙親接到報喜的越洋電話時開心哽咽，以女兒為傲。

子淳、子映昨向家長會榮譽會長及溪畔舞團顧問彭正中、劉智誠等貴人致謝，並感謝已於福克旺藝術大學就讀的學姐蔣定恩，在德國熱心接待與經驗分享，兩人自許未來成為優秀的專業舞者。