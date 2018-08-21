治療巴金森氏症 先排除頸椎退化

2018-08-21

文／彭之祥

一位65歲女性步履搖晃走入診間，說話結巴，主訴全身疼痛，肢體緊、僵硬且常有不自主抽搐，疼痛部位包括頭、肩頸、背部及四肢大小關節，疼痛時好時壞且位置游移。

詢問過去病史後得知，她在15年前曾被診斷為巴金森氏症，且曾因腕隧道症候群接受手術治療。經雲端藥歷查詢她有服用左旋多巴、鎮靜劑、止痛藥及類固醇。

觸摸檢查病患脊旁肌僵硬且某些特定點有深壓痛，頸、腰椎X光檢查顯示，頸椎嚴重退化（見圖）。經施以「頸椎硬脊膜外腔」注射神經鬆弛劑及小劑量類固醇，病患的疼痛立即獲得緩解，肢體輕鬆，步履平穩。回診時，困擾已久的結巴及胃食道逆流也改善了。

巴金森氏症是慢性中樞神經系統疾病，早期症狀為顫抖、肢體僵硬、行動遲緩困難、步態異常，從西元1886年至今依舊原因不明，診斷只仰賴病史及症狀，目前無法經由檢驗方法來確認。

根據解剖結構學理，腦部這個中央處理器的訊號必須經過神經傳導到肢體和臟器，以完成人體的運作，而頸椎是這些神經必須通過的途徑，如果途徑退化就會造成神經訊號傳遞的障礙，出現肢體功能異常。

當病人被診斷為巴金森氏症前，務必排除頸椎退化這個原因，因頸椎退化可造成巴金森氏症的任何肢體症狀，可以採取「頸椎硬脊膜外腔」注射藥物治療來處理的。

頸椎退化可造成頭痛、頭暈、耳鳴、肩頸僵硬疼痛、四肢及關節的痠麻痛無力、不自主抽搐、步態不穩，不明的胸痛、胸悶、腹痛等。

頸椎退化可經由X光及核磁共振影像檢查證實，但唯有將神經鬆弛劑和小劑量類固醇注射入退化的頸椎，症狀立即解除，才能確立診斷。「頸椎硬脊膜外腔注射」又是唯一將藥物注入退化頸椎，活化神經的治療。

當您被診斷為巴金森氏症，請先照張頸椎側面X光片，排除頸椎退化，可避免長期服用中樞神經藥物，免除藥物引起的神經副作用。

（作者為衛福部屏東醫院疼痛科醫師）