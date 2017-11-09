醫病》手麻痛 原來是頸椎退化壓迫神經惹禍

頸椎退化壓迫神經造成手麻痛，開刀置入椎籠固定椎間盤，術後病人的症狀立刻獲得顯著改善。（記者詹士弘翻攝）

2017-11-09 14:03

〔記者詹士弘／雲林報導〕長期使用電腦造成手麻痛，不見得是腕隧道症候群，可能是頸椎退化壓迫神經惹的禍。

52歲的張先生長期在電腦前工作，近幾年來感覺右肩頸疼痛不適，最近疼痛加劇且延伸到手臂甚至手掌，合併有酸、麻、刺、無力的症狀，影響到夜晚的睡眠，拿稍微重一點的東西就覺得很吃力，扭毛巾、打罐頭也變得很困難。病人一開始被診斷為腕隧道症候群，接受手術治療，但對症狀緩解幫助不大。

成大斗六分院骨科醫師藍聖閔說，病人後來到成大斗六分院求診，經檢查發現他除有手掌、手臂麻痛的症狀外，手部動作也變得比較笨拙，扣鈕釦變得困難，肌腱的反射強度也有降低的狀況。經安排頸椎X光、電神經生理檢查及磁振造影（MRI），發現病人除了頸椎退化、有骨刺外，第五、六節頸椎椎間盤的凸出也對神經造成相當明顯的壓迫。

藍聖閔指出，頸椎椎間盤退化好發在中老年人，且隨著年紀變大病人也會增多，根據知名的美國梅約診所Mayo Clinic統計，超過60歲的人有85%患有頸椎退化的問題，在X光片上會有某種程度的椎間盤高度降低、骨刺的形成等現象。

他說，頸椎神經造成壓迫，如果症狀不厲害，通常透過保守治療，包括姿勢、生活形態的調整、護具使用、藥物、復健等治療，就能產生一定的效果。如果症狀相當嚴重或保守治療無法有效控制症狀，就需做手術治療解除神經的壓迫，才能讓症狀獲得緩解。

藍聖閔表示，病人椎間盤壓迫如果太厲害，不只會傷害頸椎神經根，甚至會傷害到脊髓，造成下肢的不協調，容易跌倒，下肢肌腱反射強度增加，甚至大小便失禁等症狀。

藍聖閔表示，病人經施以減壓融合固定手術，解除神經壓迫，同時置放椎籠固定損壞的第5、6節椎間盤位置，術後病人的症狀立刻獲得顯著改善。