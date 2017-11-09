罹多發性神經炎癱瘓 中西醫攜手治癒

2017-11-09

記者歐素美／台中報導

30歲陳姓男子長期熬夜、睡眠不足，去年6月感冒後，突然視力模糊、雙腳無力，到醫學中心檢查確診罹患「急性多發性神經炎」，短短幾天內，病情急轉直下，癱瘓且無法自主呼吸，經插管、氣切，注射免疫球蛋白及血漿置換術都試過了，家屬最後將患者轉送台中慈濟醫院，經中西醫合治，一年後恢復健康，目前已重新回到工作崗位。

陳男在竹科上班，因半年內瘋狂加班，睡眠不足，去年6月底感冒後，突然視力模糊，一個月後，雙腳更使不上力，他才驚覺不對，趕緊就醫。

不料，上午到醫院還能走著進去，下午就必須坐輪椅，到醫學中心進一步檢查，確診為「急性多發性神經炎」，但病情跟著急轉直下，無法自主呼吸、四肢癱瘓、大小便失禁，家屬擔心需長期臥床，去年9月抱著一線希望，將他轉送台中慈濟醫院，期盼中西合治改善。

台中慈濟醫院神經內科醫師郭啟中表示，急性多發性神經炎是一種發炎性的神經病變，患者會出現神經、肢體感覺異常，合併肌肉力量障礙，嚴重會癱瘓，甚至呼吸衰竭導致死亡，必須透過腰椎穿刺、腦脊液檢查才能確診。

一般會採用血漿置換或注射免疫球蛋白等方式治療，再合併物理治療或復健，約8成患者會痊癒，有的也會留下腳麻或自主神經失調等後遺症。

郭啟中指出，根據統計，6成的「急性多發性神經炎」患者在發病前會有感冒症狀，約1到2週即出現神經病變，主要與免疫功能有關，提醒民眾出現感冒症狀後，若出現走路或爬樓梯困難，代表有肌肉方面的問題，應提高警覺是否因神經病變引發。

台中慈濟醫院中醫師莊佳穎說，陳男因瘋狂熬夜、生活作息不正常，出現中醫「虛火亢奮」的病徵體質，加上神經受損，所以採用麻黃、黃耆及人參等具有修復神經功能的中藥，搭配中醫針灸及復健科治療，刺激其反應，讓未受損的神經支配肌肉，恢復其肌肉功能。

陳男經中西合治，病況逐漸改善並痊癒，今年6月已重返工作崗位。