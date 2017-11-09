豐原醫院「健康會員暨病友中心」聯合成果展 會員分享經驗守護健康

2017-11-09 08:16

〔記者歐素美／台中報導〕45歲的周玗臻，身體經常不適，常到不同科別求診，3年前在個管師陳翊榛建議下，加入豐原醫院健康會員，定期進行健檢，才發現罹患糖尿病，及時就醫，對症下藥，才避免建康每況愈下，豐原醫院今天舉行「健康會員暨病友中心」聯合成果展，周玗臻特別現身說法分享，希望更多人加入健康會員，一起守護自己的健康。

豐原醫院「健康會員暨病友中心」聯合成果展，藉由影片回顧，邀請健康會員一起分享加入健康會員的好處，院長李明輝及多位嘉賓現場高喊「勇敢．愛．分享」。

健康會員周玗臻分享時表示，8年前因為左耳朵突然聽不見，到院檢查後發現是耳中風，後來又因壓力大，長期睡不好，身體狀況不佳，常到不同科別就醫看診。

個管師陳翊榛見狀，3年前建議她加入健康會員，透過規律的健檢，她才發現自己原來罹患糖尿病，即時找出身體不適的原因，及時就醫，健康才能免於每況愈下。

周玗臻說，現在看到親友都會跟他們說加入豐原醫院健康會員的好處，除了有一系列年度檢查外，還提供許多衛教資訊，充實自己的醫療知識。

豐原醫院家醫科主任李福春表示，許多民眾常因工作忙碌而忽略身體健康，加入健康會員後才發現自己的毛病在哪裡，藉由檢查與講座來改善自己的問題，慢慢找回健康。

豐原醫院社區健康中心主任張立人指出，考量社區、據點等民眾常會遇到其他醫療院所進行相同健康檢查活動，為避免民眾重複檢查又無紀錄，院方推出健康會員活動，規劃一整年系列健檢服務，紀錄會員曾做的各項檢查，守護民眾健康又可避免醫療浪費，有興趣的民眾可撥打豐原醫院健康會員專線04-25271180轉1121賴小姐洽詢。