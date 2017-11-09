女糖友未控糖 不孕、尿道感染難纏

2017-11-09

記者林惠琴／台北報導

糖尿病連續6年位居女性十大死因第3位，根據衛福部國健署國民營養健康狀況變遷調查，台灣成年女性糖尿病盛行率10.3%，估計有超過100萬名糖尿病患者。醫師表示，女性糖尿病患者若未良好「控糖」，將面臨「生育功能受影響」、「尿道或私密處反覆感染」、「心血管疾病控制差」等3大難題。

中華民國糖尿病學會理事長許惠恒表示，糖尿病胰島素阻抗會影響卵巢的內分泌功能，造成性激素分泌異常，且導致肥胖，進而增加不孕風險。

許惠恒指出，長期高血糖引發免疫系統功能低下，也會造成糖尿病患者白血球數量與吞噬功能變差，且有較高的尿糖，會給予病原菌較多養分，促使細菌生長，因此糖尿病患泌尿道感染的發生率會增加2倍以上。

此外，許惠恒說明，女性糖尿病患者血糖波動大、控制更不易，像是生理期來臨時，雌激素、黃體素濃度改變，影響胰島素敏感度，該期間嗜吃而下肚的碳水化合物與脂肪，會讓血糖濃度控制更難，或是更年期產生潮紅、盜汗，使睡眠品質差，造成血糖變動大，或是停經期常體重上升增加胰島素阻抗，相對糖尿病藥物需求量增加。

許惠恒也提醒，曾經罹患妊娠糖尿病的女性當中，每兩人就有一人在孕期5到10年後，發展成第二型糖尿病，要多注意。

檢視糖尿病發生原因，世界衛生組織統計，約27%是身體缺乏活動，顯示運動可預防慢性病，即使罹患糖尿病，許惠恒強調，除了健康飲食、按時藥物及血糖自我監測外，也可透過身體活動有效控糖。

國健署長王英偉呼籲，糖尿病患者每週花150分鐘，從事中等強度耐力的身體活動，可增加胰島素敏感度，有利維持血糖穩定，建議生活中可多利用例如提早一站下車走路上班、爬樓梯取代搭電梯或手扶梯、參加運動社團等。