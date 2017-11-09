醫病》冷凍治療 提供乳癌患者新選擇

2017-11-09 13:24

〔記者湯世名／彰化報導〕2名分別都已逾80歲的老婦都在洗澡時，摸到乳房有一個硬塊，經到乳房外科門診求診，超音波檢查發現乳房有一個約2公分的腫瘤，切片檢查確認為「乳癌」，家屬卻因她們年紀大、身體虛弱且有失智現象等因素，不希望接受手術治療，經與醫師討論，為她們進行乳癌的「冷凍治療」，2名老婦術後在恢復室稍作休息即離院回家。

彰基乳房中心副主任賴鴻文指出，手術當天，先利用超音波定位出腫瘤的位置，選擇所要使用的冷凍針具，接著進行局部麻醉藥物的注射；之後在超音波導引下放置冷凍針具，來製造能夠完全包覆「乳癌」的冰球。經過兩個「冷凍」及「解凍」的循環後治療即告結束，整個療程約40分鐘，兩位分別為陳姓、林姓的高齡患者在接受「冷凍治療」後，於恢復室短暫觀察，當天即出院回家休息。

賴鴻文說，「乳癌」是婦女最常見的癌症，手術切除不管是乳房保留或全切除手術，一直是治療乳癌的主流。過去台灣乳癌患者好發在40至49歲婦女，隨著人口老化，臨床醫師也面臨愈來愈多老年乳癌的患者。有些老年患者身體較為虛弱，同時合併高血壓、糖尿病、心臟病或阿茲海默症（老年痴呆症）等，這些患者相對可能較不適合接受手術，這時「冷凍療法」就成為手術之外，另一個腫瘤局部治療的選擇。

「冷凍治療」的原理是利用局部快速溫度降低，達中心溫度零下攝氏負40度C至負80度C，利用冷凍的過程中，所結成的「冰球」來包覆腫瘤；由「冰球」中形成的低溫來凍死癌細胞，以期達成有效局部控制腫瘤的效果。目前「冷凍治療」已有效應用於腎臟癌、肺癌、肝癌及乳癌的治療。在低溫狀態下，具有止痛效果，局部麻醉下即可進行治療，且術後也只有針孔大小的傷口，術後當天即可回家休息。

彰基乳房中心主任陳達人表示，當腫瘤大小小於1公分，用「冷凍治療」幾乎都可以有效凍死癌細胞；但當腫瘤大於2公分以上時，腫瘤控制率就會明顯降低；故較適合腫瘤較小的早期乳癌，以腫瘤大小小於1.5公分，可能較適合。