走路外八 少女X腿常常跌倒

2018-08-21

記者蔡淑媛／台中報導

陳姓少女5、6歲走路時，像鴨子一樣外八字，常常跌倒且膝蓋外翻、愈來愈開，10歲時，確診是中重度的X型腿，即接受導引式鋼板矯正手術，調整腿骨生長速度，導正腿型，2年後，雙腿恢復筆直。醫師提醒家長，應注意小朋友腿型生長，6、7歲以後，如有X型或O型腿應儘早治療，把握10歲前的黃金治療期。

接受導引式鋼板矯正手術

中國醫藥大學附設兒童醫院骨科主任郭建忠指出，兒童骨骼肌肉發展有鐘擺效應，胎兒在子宮內，因胎壓導致下肢容易形成O型腿；出生後約1歲半至2歲時，腳型逐漸變直，但自發性過度矯正，又會變成X型腿，3歲半以後才慢慢恢復；直到6、7歲，大部分的小朋友都會接近筆直的雙腳。

郭建忠說，O型腿是腿骨外側發育過快，雙腳靠攏時，膝蓋無法靠近；X型腿為內側發育過快，膝蓋靠攏時，雙腳無法靠近，小朋友腿型發育約1成會肢體不正，造成不同程度的O型或X型腿，不但影響外觀，O型腿長期會加速膝蓋退化，X型腿則會影響平衡感，容易跌倒、影響運動功能。

把握10歲前的黃金治療期

郭建忠說，少女的X型腿，膝蓋外翻角度有15度，屬於中重度，先穿戴膝外翻固定架矯正半年，但未改善且外翻角度變大，後來接受導引式鋼板矯正手術，置入18mm的8字型鋼架固定在腿骨內側的生長板處，抑制腿骨內側生長，讓腿骨外側生長追上來，引導兒童骨骼生長方向以矯正腿型，2年後膝外翻角度接近0度，取出鋼板，現在持續發育，雙腿筆直。

陳姓少女的媽媽說，女兒讀幼稚園時，常跌倒、走路吃力、愛討抱抱，兩腿膝蓋常打架、撞到，也變得不愛動、變胖，一直覺得怪，但不知問題出在哪，後來走路愈來愈開，還被老師要求立正時，要雙腳併攏，小四時才就醫，現在女兒接受治療後，變得有自信，也不用因穿戴腿型矯正鐵架，被叫「機器女孩」，現在要積極運動。

郭建忠提醒，小朋友可能因體質、疾病、受傷後骨頭癒合不良等原因，造成肢體不正，應從小觀察小朋友不同時期的腿型發育，膝外翻角度0到5度是正常，有異狀應及早就醫追蹤。6到10歲是黃金治療期，輕症可用矯正架護具導正，大於15度可接受新式導引式手術，如果更嚴重或是過了10歲，就可能要做切骨矯正、延長手術。