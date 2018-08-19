鬼月別怕鬼 冥想轉移恐懼

2018-08-19

文／周舒翎

我有個朋友小時候跟我一樣愛聽鬼故事，但到了晚上又特別怕鬼，躺在床上看著窗外、門縫下或廁所手把都可能是鬼來的地方，搞得自己很難入睡。

由於朋友的父母工作忙，常在她要入睡時，都還沒回家陪她入睡，所以個性倔強的她只好自己面對心中的不安。長大後，她認識了鬼月這個習俗，好處是怕鬼的頻率集中在這個月，但壞處是這個月好害怕睡覺。

小孩在白天不小心看到或聽到鬼故事時，晚上可能在入睡時，害怕不敢去睡，或是會以作噩夢的方式來呈現內心的不安。當父母看到孩子入睡時的掙扎時，不要以為他又賴皮不想去睡，不妨先看看他是否面露不安？也許問問內心在想些什麼？白天印象最深的事是什麼？不僅了解孩子白天活動，也增進親子之間的親密關係。

如果發現是恐怖的故事或影像讓孩子害怕不敢睡。這時我們可以一起來編個好笑的親子故事，想像「這鬼長出了貓尾巴，掉進了牛奶水池裡，爬起來時被飛過的小鳥大了一臉大便…」，讓內心的恐怖畫面被親子接力kuso新故事蓋過。

然後告訴孩子：「爸媽會一直在這裡陪著你睡著，晚上也會一直在隔壁，我們一直在這兒。」讓孩子知道父母與他們同在是很重要的關鍵。

如果你已長大，但仍然怕鬼，我們也可以有成人版kuso鬼故事，但也可以成熟的讓自己平靜下來面對。平時就要練就一身快速的放鬆和平靜的方法，如腹式呼吸、打坐、冥想等方法來讓自己面對睡不著或心情不佳時。

「冥想」在平時睡不著時，可以用來跳脫白天的工作壓力，想像進入個人放鬆的天堂，以區隔白天的煩躁，例如想像在無人海邊的沙灘，聽著海浪聲，吹著輕鬆的海風，自己躺在舒適的床上，有柔柔的光線，溫暖的氣溫包圍著我們。所以夜深人靜一個人時，鬼畫面再度出現干擾著時，告訴自己，自己有能力可以轉換畫面到個人的放鬆天堂裡，然後專心，沈浸在其中。

面對害怕恐懼的處理方式不是蓋上棉被當作不存在，逃避不是長久之計，所以當你準備好了（學好放鬆平靜技巧時），就面對它、處理它，然後放它走吧！

（作者為振芝心身醫學診所臨床心理師）