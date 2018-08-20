泡麵高油鹽 減鈉遠離慢性病

2018-08-20

文／倪曼婷

大家普遍對於泡麵都抱著想吃又不敢吃的害怕心情，明知道泡麵鹽分含量高、油脂多，但對於泡麵帶來特殊的便利性及散發出的濃濃香味，還是容易禁不起誘惑來一碗。

當無法避免吃泡麵時，建議民眾還是可以善用攝食技巧，進而降低泡麵中油脂及鹽分的攝取。

◎營養標示注意看

在選擇泡麵種類時，除了口味的選擇上，也可藉由包裝上的營養標示，觀察每包泡麵所含的鈉量。

泡麵中的含鈉量普遍較高，每100公克含1000-2000毫克以上，依據國民飲食指標，建議每日攝取鈉量為2400毫克，往往在吃完一碗泡麵後，攝取的鈉量就可能已經過量！攝取過多的鈉，與血壓控制不佳具有相關性，進而增高心血管疾病發生風險，所以建議民眾在挑選時，選擇含鈉量較低的種類。

◎鹽分要減半

因泡麵通常口味偏重、鹽分含量高，在使用調理包時，添加半量即可，若有喝湯習慣，則須減少喝湯或者是不喝湯，以減少鹽分的攝取。

◎油脂不要多

泡麵可分做油炸型及非油炸型，在選購時多以非油炸型為主，過多的油脂攝取，可能導致體重控制不佳，並提高發生慢性病的風險。

◎注重飲食均衡性

泡麵中的麵條屬於五穀雜糧類，若於正餐中單吃泡麵，無添加其他食材時，便成為不均衡的飲食型態，建議可於泡麵當中添加蔬菜及豆魚蛋肉類一起烹調，不但可增加飽足感，還能補充到均衡的營養。

還是要提醒民眾，雖可善用以上技巧降低泡麵中的鹽分及油脂攝取，但泡麵仍是屬於一種高油高鹽食材，若可避免，還是建議食用一般麵條。

（作者為彰化基督教醫院營養師）