《愛肝加油站》肝癌反覆復發 治療須通盤考量

2018-08-20

文／許金川

Q：我是B肝及肝硬化患者，罹患肝癌大概快5年了，這5年來已經做了3次動脈栓塞治療、兩次電燒，最近回診發現腫瘤又復發了，可是這段期間我們都有配合醫師服用B型肝炎的抗病毒藥物，B肝病毒早已經都測不到了，可是為什麼我的肝癌卻還是一再復發呢？

A：在台灣大部分的肝癌病患起因於B型肝炎或C型肝炎病毒感染，因肝炎病毒引起肝臟長期發炎，再進展到肝臟纖維化、肝硬化，最後演變為肝癌，也有部分患者直接從慢性肝炎進入到肝癌的階段。

治療肝癌最棘手的一項就是治療後容易復發。

◎影響肝癌復發的原因眾多，大致可分為3大類：

●腫瘤的型態，當腫瘤邊緣不規則、沒有包膜或已經有侵犯到肝內血管。

●腫瘤體積大、顆數較多，治療後從殘存腫瘤中再復發的機率就越高。

●原來腫瘤已經完全消除了，但因患者本身的肝有肝硬化或慢性發炎，這些原來沒有腫瘤的肝組織也會隨時有發生肝癌的風險。

此外，肝癌的治療方式也會影響到肝癌日後復發的機率。

對於有慢性B、C型肝炎的肝癌患者而言，利用抗病毒藥物將肝炎病毒控制、消滅，讓肝臟免於持續發炎，是可以降低肝癌再復發的機率。但即使已控制住肝炎病毒，但原來的肝已發生質變，因此發生肝癌的風險是永遠存在的。

目前對於肝癌反覆復發的病患，除了再次栓塞、電燒等治療，也可以考慮免疫療法、標靶藥物治療等，但療效通常有限。釜底抽薪的方法是考慮肝臟移植，但肝臟移植有其條件規範，加上移植之後肝癌也有可能會再復發，因此，需做通盤而嚴謹的考量。

（作者為台大醫學院內科名譽教授、財團法人肝病防治學術基金會董事長）

●肝病防治學術基金會備有B型、C型肝炎治療小手冊、肝癌治療小手冊及好心肝會刊，提供民眾免費索閱。肝基會諮詢專線：0800-000-583，網址：www.liver.org.tw。