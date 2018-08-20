幼童感冒耳朵痛 急性中耳炎惹禍

2018-08-20

文／李宜展

一名4歲女童最近發生感冒症狀，在診所就醫後，鼻部症狀和喉嚨痛都逐漸康復，但接著卻出現了左耳疼痛、聽力下降以及耳鳴的情形，家長觀察兩日後並無改善，因而帶小朋友前來耳鼻喉科診治。耳鏡放大檢查發現，她的左側耳膜顏色泛紅且腫脹，確診為急性中耳炎，因此開給她7天口服抗生素治療，回診時，已無耳部症狀，耳鏡檢查也發現耳膜再無紅腫，且恢復為正常的半透明色澤。

這名女童是感冒之後才出現耳部不適，這個病程和國際上的觀察相符合。因為兒童在鼻咽與中耳腔之間的耳咽管角度較水平，上呼吸道感染時，鼻部的病原體也會較容易隨著鼻涕逆流至中耳腔，因而造成急性中耳感染。

除此之外，參加日間托兒中心、家裡有抽菸的人、秋冬季節較冷的天氣，以及小朋友本身顱顏構造的異常，也都有較高的機會引起中耳炎。

2013年美國小兒科醫學會提出了更新版的急性中耳炎治療指引，其中提到，由於部分患有急性中耳炎兒童的症狀可能在1天內就會緩解，所以如果患童大於2歲，症狀也不嚴重，是可以不使用抗生素並先觀察48-72小時。若症狀沒有改善再開始用抗生素。但對於年紀較小或是一開始臨床症狀就較為嚴重的患童，可能還是需要直接給予抗生素治療。

兒童的上呼吸道感染之後較可能併發急性中耳炎，因此家長若發現孩子有疑似急性中耳炎的症狀，建議還是要給專科醫師做適當檢查為佳。

（作者為基隆長庚醫院耳鼻喉科主治醫師）