眼鏡蛇牙夾帶罕菌 糖尿病婦險截肢

2018-08-19

文／黃介琦

每年5到9月是台灣蛇類喜歡出沒的時候，一名71歲吳女士在廁所被一條約2公尺長的眼鏡蛇咬傷，到醫院打完血清後，發現傷口有罕見「海藻希瓦氏菌」，毒液中的細菌又引發壞死性筋膜炎，經過搶救總算保住左腳，免於截肢。

傷口有罕見海藻希瓦氏菌

吳女士剛被蛇咬後，曾在住家附近醫院打了兩次血清中和毒素，但傷口卻開始潰爛紅腫，後續又做兩次清創手術，但病情進展太快，家人擔心病情惡化，趕緊將吳女士轉到本院治療，經由細菌培養，才得知是感染罕見的海藻希瓦氏菌。

清了蛇毒 傷口卻潰爛紅腫

吳女士有糖尿病、高血壓，心臟並有裝支架、下肢血管也不好，又引發致命的壞死性筋膜炎，左腳的肌腱都暴露在外，因為傷到比較深的組織而變得很難處理。

為此，先清除壞死組織，並使用負壓海綿機器全天候吸出壞死組織滲液，將細菌量減至最低，再加打抗生素，讓壞死性筋膜炎得到控制，最終接受游離皮瓣手術，重建足部傷口，目前傷口已癒合可行走，並恢復日常生活。

被蛇咬到後如有感染，輕微則會造成蜂窩性組織炎，發現化膿時，需要切開排膿；如果蛇咬傷口比較深，或夾帶較特別的細菌，細菌會沿著筋膜往上移動，容易演變成壞死性筋膜炎，如果病患抵抗力比較差，抗生素又沒有辦法及時到達，就會產生敗血症，甚至有截肢的風險。

吳女士傷口發現的海藻希瓦氏菌，常生活在泥濘的海底或河流兩岸的泥巴裡，是一種聰明又奇特的微生物。當氧氣充足時，它們吃掉有機碳水化合物中的電子，還產生了一股穿過細胞膜的電流，在這個偷電子到產電的過程中，它們不知不覺地清理了地球上的廢物，但它在人體中卻會產生不良的後果，容易演變成壞死性筋膜炎。

提醒民眾，被蛇咬傷須注意蛇的種類及傷口感染問題。眼鏡蛇不但毒性高，其口腔內更佈滿致病菌，包括變形桿菌及梭狀芽胞桿菌等多種病菌，容易引發壞死性筋膜炎或是腔室症候群，需要馬上開刀。另外，民眾在當下如不知道是哪一種蛇，就需要趕緊住院觀察確認是什麼症狀，醫師才能給傷患適當的血清及治療。

（作者為大林慈濟醫院整形外科主任暨外科部主任）