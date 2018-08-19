《健康聚寶盆》半身麻醉害腰痠一輩子? 醫:別擔心

2018-08-19

文／陳嘉雯

隨著老年比例攀高，患有腰部疾病的長輩越來越多，除了給予口服藥物治療外，情況嚴重的患者則須開刀治療，但長輩一聽到「半身麻醉」，經常打退堂鼓，詢問後發現原因竟然是「龍骨注麻藥，以後會經常腰痠背痛」。

其實半身麻醉是將如同頭髮般細的針頭注入脊椎的縫隙中，幾乎不會造成神經或組織傷害，民眾不需要太擔心！

「半身麻醉」的正式名稱為「脊髓麻醉」，適用於下半身的手術，包括：骨科下肢手術、泌尿科疝氣手術及婦產科剖腹生產等。作法是將麻醉藥注入脊髓腔內或是硬腦膜外腔，藉此暫時阻斷下半身脊髓神經的作用，達到麻醉效果，作用快且止痛效果顯著，約可維持2至3小時的手術。

由於僅有下半身處於麻醉狀態，因此手術當中，患者仍可保持清醒與自發性呼吸，並避免採用「全身麻醉」所造成的併發症，是十分常見的麻醉方式。

不過有不少年紀較長的民眾就醫後，對於需接受半身麻醉的態度總是裹足不前，多數誤以為「麻藥注入龍骨（脊椎）會容易腰痠背痛」、「下肢會比較沒力」，甚至還擔心容易癱瘓等問題。

半身麻醉的細針針頭十分細小，與傳統中醫針灸用針接近，比打點滴或抽血的針頭都要細，而扎入兩節腰椎之間的都是軟組織，如肌肉、韌帶、脂肪等，局部位置或許會有類似肌肉注射的輕微腫痛，但1到2天內應可恢復，而臨床研究也鮮少造成腰痠背痛，提醒民眾千萬不要諱疾忌醫，以免延誤病情。

針頭細 幾乎不會傷害神經或組織

不過，無論是採用全身麻醉或半身麻醉，都務必與麻醉專科醫師溝通討論，了解本身的身體狀況能否施作，而部分患者接受半身麻醉術後可能會因脊髓液滲漏出現頭痛症狀，一般稱為穿刺後頭痛，常以年輕女性居多，建議多休息平躺、補充體液，及使用口服止痛藥等方式改善，民眾無須過度憂慮。

（作者為亞洲大學附屬醫院麻醉科主任）