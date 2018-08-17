放射碘治療甲狀腺癌 女性生育無虞

2018-08-17

記者蔡淑媛／台中報導

「放射碘治療之後可以懷孕嗎？」這幾乎是每一個年輕女性罹患甲狀腺癌後被建議使用放射碘治療，最擔憂的事，台中榮總核醫科醫師強調，採用放射碘治療絕對不會對女性懷孕造成危害，已有3名病人治療完整清除甲狀腺癌，並成功生下寶寶。

32歲的鍾小姐前年1月摸到頸部有腫塊，警覺就醫後確診罹患甲狀腺癌第一期，切除雙側甲狀腺後，進行2次放射碘治療，同年10月完成療程後不久就傳出懷孕好消息，今年7月已生下寶寶，正在坐月子。

台中榮總核醫科醫師林宜瀞指出，甲狀腺癌病人在甲狀腺完全切除後，或發現可能癌症復發或轉移，就需要放射性碘-131清除殘餘甲狀腺組織，做根除性治療，依病情給予不同劑量的放射碘，可吸收消除甲狀腺癌細胞，再經排洩到體外，治療效果佳。

病人如果服用高劑量的放射碘，貝他射線在身體內射程短，消除甲狀腺癌細胞，加馬射線則會射出身體外，臨床可偵測碘在體內分佈，了解病人癌症復發或轉移的可能性，但也可能造成周遭人員受到輻射，因此必須在特殊設計、有鉛隔離的同位素治療病房隔離數日，等達到法定安全暴露數值，才能離開。

林宜瀞說，法國針對甲狀腺癌病人接受放射性碘療法調查，不論男女都不會傷害生殖腺體，我國追蹤1萬多名生育年齡的甲狀腺癌女性病患，分析孕程及新生兒狀況，也不會增加母親子癲前症、妊娠糖尿病，胎兒自然流產、畸胎、早產等機率。

林宜瀞表示，甲狀腺癌可能與家族病史、早期接受放射腺有關，大多數是病因不明，也提醒甲狀腺腫大幾乎是良性，不用過於驚慌，但仍要進一步檢查，甲狀腺癌經手術和放射碘治療後，10年復發率僅約5%。