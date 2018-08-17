老人缺牙難吞嚥 易失智罹肺炎

2018-08-17

記者蔡淑媛／台中報導

1名65歲的王伯伯全口只剩10顆牙，且都嚴重搖晃，咀嚼吞嚥困難，不但營養不良，骨瘦如柴，日前還導致吸入性肺炎；另名80歲阿公戴全口活動假牙卻幾乎沒清潔過，嘴巴發出惡臭，假牙充斥食物殘渣、嚴重牙垢，還發黴。醫師警告，老人牙齒不佳，會增加失智與吸入性肺炎的風險。

陽明牙醫學院院長許明倫指出，成人全口有28顆牙，即使年老掉牙也必須有20顆牙，才有足夠的咀嚼功能，但台灣70歲老人普遍不足20顆牙，造成咀嚼不佳、吞嚥障礙，臥床病人如果吞嚥困難，有半數會造成吸入性肺炎，比正常人多一倍。

許明倫說，缺牙是吞嚥障礙的主因之一，一旦吞嚥障礙則會提高失智或認知退化的風險，因為咀嚼會刺激腦活動，如果牙齒不到20顆，智力退化風險達40%；而且咀嚼吞嚥不佳更易引起吸入性肺炎，台灣肺炎死亡人口有90%是65歲以上老人。

只剩10顆拒裝假牙 骨瘦如柴

台灣老人缺牙嚴重，就是清潔問題所致，許明倫說，像王伯伯只剩10顆牙，就是長期不愛刷牙，牙口不好、吃不下，拒絕裝假牙、也不戴鼻胃管，身高170公分，瘦到只剩45公斤，最後罹患肺炎；而80歲的阿公戴活動假牙10年，以為假牙不用刷，僅偶爾拿下沖一下，結果滿口惡臭，口腔滿是潰瘍。

許明倫強調，還有許多老人插鼻胃管就不刷牙，但即使未經口進食，口腔仍有細菌，會產生牙結石，因此照顧者仍要幫長輩刷牙，注意口腔清潔，否則容易引起吸入性肺炎。

全口假牙疏於清潔 口腔惡臭

許明倫說，年紀老化會改變口腔菌種，厭氧細菌增多，破壞牙床骨，引起牙周病並加重惡化，造成缺牙，因此老人更要注意口腔清潔，用餐後都要刷牙；而配戴活動假牙，每次用餐後也要拔下假牙清潔刷洗，以免孳生細菌。