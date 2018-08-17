搶救復健3個月 傘兵秦良丰好轉

2018-08-17

記者吳亮儀／台北報導

陸軍航特部上兵秦良丰因跳傘時受重傷，月前轉入三軍總醫院治療；三總院方昨天說明秦良丰治療狀況，表示他可脫離呼吸器，目前正進行高強度的肢體復健，並準備最後階段的膀胱和排尿訓練。

三總：進行膀胱、排尿訓練

秦良丰在國軍「漢光34號」演習中因為降落傘未全開而墜地重傷，因受傷而造成高位頸椎急性脊髓損傷，神經功能受損，剛開始都需透過呼吸器維生。

經歷近百日治療，秦良丰日前轉入普通病房，目前仍在接受復健治療。他的主治醫師神經外科醫師陳元皓說，高位脊髓損傷會有許多併發症，包括呼吸、腸胃道和臟器蠕動、排尿等都會有問題。

院方昨天播放一段秦良丰的影片，影片中他看起來精神不錯，也表示會努力復健，希望在今年年底能站起來。秦良丰父親也在影片中說，秦能逐漸康復、對他來講這是最好的父親節禮物。

秦良丰：目標年底站起來

院方表示，秦良丰在加護病房接受治療一個多月，醫療團隊施以規律呼吸肌肉訓練及橫膈膜吐氣訓練、高強度的肢體神經職能復健，並以高壓氧治療，他的顱內血腫已消除，同時腰椎及右踝骨折癒合良好，上月成功脫離呼吸器，目前意識清楚，並於上週移除氣切管，能與家屬交談。

陳元皓說，幸好目前呼吸治療團隊協助呼吸和橫膈膜訓練，並注意他的排尿和泌尿道感染問題，現在轉入普通病房後正加強復健，未來可有更多體力做更高強度的訓練。

對於日後是否有永久後遺症，院方僅表示，對於高位脊髓損傷的狀況來說，能自主呼吸已經很好了，現在正在做高強度的肢體復健，並準備下一階段的膀胱和排尿訓練，讓秦良丰能自行排尿。