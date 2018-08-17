腳踝變膝蓋 高醫助氣爆移工重生

2018-08-17

記者方志賢／高雄報導

1名37歲越南移工去年因工廠氣爆意外，造成左膝粉碎、小腿斷裂送醫急救，高醫大附設醫院團隊歷經15小時手術，將腳踝180度旋轉再移植到膝蓋，保住他膝蓋功能，高醫率先用「旋轉整形手術」治療外傷截肢病患，創國內首例。

旋轉整形 外傷截肢國內首例

外號「阿雖」的移工7年前離鄉背井來台工作，去年3月一場工安意外，左小腿及膝蓋被炸得粉碎，高醫團隊運用頂尖移植技術保住膝蓋功能，還全額補助醫療費，包括價值30萬元的3D列印義肢。

高醫院長侯明鋒昨致贈「阿雖」3D列印義肢，祝福他走出嶄新的人生，「阿雖」也感謝高醫送他一條腿，幫助他重新站起來，能工作，養活自己及家庭。

高醫外科部主任郭耀仁表示，病患被送到醫院時，膝關節粉碎性骨折，高醫骨科過去曾運用「旋轉整形手術」治療骨瘤病患，以腳踝關節取代膝關節，原本須膝上截肢，而變膝下截肢，正常腳趾頭在前面，手術後腳趾頭朝後面，外觀雖不好看，卻帶給病患新「膝」望。

骨科主治醫師呂俊寬也說，病患到院時生命跡象不穩定，為了救命，先將小腿截肢，後來考慮他還年輕，盼能保住膝蓋活動功能，因此用「旋轉整形手術」將健全的腳踝關節180度旋轉，自體移植到大腿骨上，取代原本被炸裂的膝關節。

呂俊寬表示，這項手術常運用在小兒骨腫瘤，幼童的膝蓋長骨瘤，但腳踝是完好的，把腳踝旋轉變成新膝蓋，這項手術在國內首度用於外傷截肢病患，而國際醫學文獻曾報導治療外傷病患也僅2例。

復健科主任陳嘉炘說，病患術後擁有新膝蓋彎曲自如，但傳統義肢仍有不適之處，上下樓梯很吃力，穿脫不是很方便，有時會卡到「該邊（鼠蹊部）」。

3D列印義肢 關節活動更自在

陳嘉炘指出，高醫復健科與輔具公司合作，利用3D列印技術，製作嶄新的膝下義肢，材質輕盈服貼，讓病患穿在新膝蓋上，關節活動更自在，身體對稱性也較佳，走路不再搖搖晃晃。