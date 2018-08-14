暑假嚐禁果 18歲女私處潰爛

2018-08-14

記者陳建志／台中報導

台中一名18歲少女發生性行為後，下體紅、癢不適，但因不好意思就醫，拖了快兩週後出現潰爛症狀，嚇得趕緊就醫，所幸經抗生素治療後症狀緩解。醫師提醒，青少女除了避免危險性行為，若不幸感染，更要趕緊就醫治療。

台中大里仁愛醫院婦產科主治醫師林新旺表示，青春期的男女情竇初開，對性充滿好奇，加上網路交友盛行，接觸的對象較複雜，門診中發現，暑假期間青少女因性行為出現感染、潰爛、腹痛骨盆腔發炎而就醫的狀況，約比平時增加兩成。

林新旺表示，日前就有一名18歲的少女，和異性有了性行為後，下體出現紅、癢的狀況，少女擔心被罵，不敢告訴家人，拖了快兩週後，因外陰部出現潰爛，才嚇得趕快就醫。經檢驗後，並非淋病、梅毒、愛滋，研判罹患「軟性下疳」，經給予抗生素治療後，症狀才逐漸消失。

林新旺表示，青少年、少女雖然外在的生理構造看起來已經成熟，但心智和判斷力還在學習成長，過早的性行為和不當的兩性接觸，不但可能罹患性病等疾病，還可能出現懷孕、墮胎等問題，對於心理和身體造成創傷。

因此他建議，青少年男女，暑假期間要慎選交友對象、不參加不熟悉朋友的聚會，不要使用成癮性藥物，並避免飲用酒精性飲料，更不要發生危險性行為，或有多重性伴侶，以減少罹患性病和感染愛滋病的風險。

切勿羞於就醫 延誤病情

林新旺也提醒，性行為後如果性器官出現感染、潰爛、發燒、搔癢或是腹痛骨盆腔發炎、尿尿時有灼痛等症狀，千萬不要因為不好意思不敢就醫，若因此延誤病情，不但讓病況加劇，嚴重的話還可能導致不孕，造成終身的遺憾。