鈣片＋食補 全民一起存骨本

2018-08-14

文／楊雅慧

台灣各年齡層都有缺鈣的情況，尤其是現今飲食西化，三餐外食，營養不均衡，運動量少又怕太陽曬，造成鈣質吸收不足。究竟有什麼方法可以補鈣呢？

一般而言，鈣片是很輕鬆取得的保健食品。鈣片是以鈣離子為主要成份，一般會將鈣做成碳酸鈣、磷酸鈣、檸檬酸鈣、葡萄酸鈣、醋酸鈣等不定鹽基的無機鈣，但市面上鈣片產品琳琅滿目，有加鎂、鋅、銅、錳的，加維生素C的、加維生素D的，到底該怎麼挑？

挑選鈣片的關鍵主要是要辨別其鈣含量與吸收率高低。像碳酸鈣就屬於低吸收率的鈣片，雖然是最便宜的鈣片，但進入人體的吸收率只有2成左右，而且吃多了，還不見得能全部吸收。

檸檬酸鈣、乳酸鈣吸收率約3成，比碳酸鈣高一些，也不需要胃酸幫忙就可吸收。

新一代的鈣片標榜鈣含量不高，但是與胺基酸呈現螯合的狀態，像是一台車，雖然載的鈣不多，卻可以直接將鈣開到目的地（十二指腸），還可以讓游離鈣坐進來，所以吸收率可達到8-9成。

除了選擇合成鈣，以天然食物補鈣是可行的，只是我們腸胃道中，存在草酸、植酸等，會與吃進人體的鈣結合形成不易溶解的鹽類，讓人體無法吸收，結果僅能從糞便排出了。

◎從食物補植物鈣跟動物鈣，其分別有哪些優缺點呢？

●植物鈣：深綠色蔬菜（莧菜）、黃豆製品、堅果（芝麻）中含量較多。這些食物吃進身體裡，因為膳食纖維、草酸等，都會與這些含鈣量不一的食物結合，結果到最後，真正攝取到的鈣，沒有想像中多。

●動物鈣：存在奶製品、小魚乾、牡蠣當中；而且就營養的角度來看，牛奶的鈣質含量假設有300毫克，一天補充2杯就比吃進一大盤莧菜或是1000CC的豆漿來得多。

每天曬太陽有助存骨本

整體來說，均衡飲食、多方攝取總是好的。提醒懷孕婦女或是更年期、停經期，甚至是40歲以上男女，建議還是要補充鈣片、每天曬曬太陽，因為健康的生活模式有助於存骨本。 （作者為彰化基督教醫院藥學部藥師）