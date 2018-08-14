運動也有處方箋 3個月甩肉5公斤

2018-08-14

記者歐素美／台中報導

38歲的王小姐因體重重達110公斤，罹患糖尿病及高血壓，想減肥，但一走路就膝蓋痛，因此內科醫師將她轉介至復健科，請醫師為她開立運動處方，並搭配飲食控制，3個月成功減掉5公斤，連帶改善走路會喘和膝痛等毛病。

台中榮總復健科醫師李友淳表示，領有證照的健身教練都可進行「運動諮詢」，擬定一般訓練計畫，但是慢性病患需要事先經過完整的生理檢測與評估，如測試心肺功能與體適能、膝關節Ｘ光等檢查，詳細評估生理狀況後，才能擬訂適合的運動計畫。

李友淳強調，「運動跟藥物一樣是可以被精準控制與施用的」，王小姐一心想透過縮胃手術減重，但手術只能減少營養的吸收，最重要的還是養成運動習慣，因她有糖尿病及高血壓，加上體重過重，無法久站或久走，因此建議她騎腳踏車及游泳，加強心肺訓練又不傷膝關節，運動前後並進行柔軟度訓練，搭配飲食控制，3個月果然減下5公斤。

慢性病患者需經專業評估

李友淳說，慢性病患者需經專業評估，才能避免不適當的運動造成傷害。例如退化性關節患者想藉由有氧運動來增加心肺功能，可以選擇自行車運動來減少膝關節的負重；若是下背痛患者，錯誤的騎自行車姿勢則可能造成背痛加劇。這些細節都需要醫師詳細問診與評估後才能做出判斷、量身打造，以達到最有效、最安全的運動效果，訓練一段時間後，並需依據患者生理進步程度調整運動強度，排除潛在或已經發生的運動傷害。

李友淳表示，運動處方就如同藥物處方箋一樣，最重要的是依據患者當下的狀況開立出適當的運動類型、強度、時間、頻次，並進行後續追蹤，以有效改善患者病況、提升生活品質。