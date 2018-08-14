新生兒卵巢囊腫 占肚子近半空間

2018-08-14

記者邱書昱／新北報導

一名黃姓小女嬰一出生就被發現卵巢囊腫占了肚子近一半空間，且卵巢扭轉、囊腫出血，兒科醫師考量持續囊腫將導致卵巢壞死，因此小兒外科醫師在她出生第二天就切除右側輸卵管和卵巢。因還有左側輸卵管及卵巢，仍可維持正常第二性徵並正常生育。

出生兩天 小女嬰急開刀

台北慈濟醫院表示，黃小妹妹是黃媽媽懷孕36週又6天自然產的第二個女兒，媽媽一直在住家附近的診所產檢，且都無異狀。開始陣痛後，她到台北慈濟醫院待產，婦產科醫師產前超音波檢查，卻發現胎兒體內有一顆疑似大於4公分的右側先天性卵巢囊腫，因此就照會兒科醫師魏希賢在黃小妹出生後，要做進一步檢查。

單側切除 不影響生育功能

魏希賢醫師指出，因黃小妹的出生後腹部超音波檢查顯示狀況嚴重，因此與家屬討論後，決定請小兒外科醫師手術。

魏希賢表示，新生兒的卵巢囊腫並不常見，有些會隨著時間縮小甚至消失，只要觀察即可，但也有新生兒像黃小妹妹一樣出現卵巢扭轉併發出血，甚至造成血液循環障礙、胎兒羊水過多、肺部發育不良、泌尿道阻塞等嚴重併發症，這時就需要手術治療。

他表示，胎兒卵巢囊腫發生原因與受到母體的雌激素、胎盤絨毛膜促性腺激素影響有關，當激素過度刺激卵泡就可能形成囊腫，常見於母親有子癲前症、糖尿病或RH血型不合的胎兒，發生率約1/2500。

魏希賢說，新生兒確診卵巢囊腫後，需視大小及有無造成臨床症狀來決定追蹤或治療，產前發現囊腫小於4公分、未快速增大、未壓迫其他器官、無扭轉出血，就可繼續用超音波追蹤；但如果產前確認卵巢囊腫大於4公分，有壓迫其他器官的可能時，可以考慮產前抽吸，藉由抽出液體來縮小囊腫，但產前抽吸後囊腫仍有變大可能，而且容易因囊腫破裂造成腹膜炎、早產、絨毛膜羊膜炎、過早破水等併發症。

魏希賢表示，新生兒的卵巢囊腫大多在第三孕期（懷孕第21週到生產）時被診斷出來，是良性疾病，通常不會合併其他先天異常。