《謠言終結站》胸大易罹乳癌？ 醫：兩者無關聯

2018-08-14

記者陳建志／台中報導

「事業線」豐滿的女性常吸引大家的目光，但坊間流傳「胸部大的女性容易罹患乳癌」，除讓「波霸美女」自危，也讓罩杯較小的女性忽略乳癌的危害；醫師提醒乳癌是從乳腺組織異常、惡性增生造成，因每位女性的乳腺組織數量差異不大，因此胸部大小與罹患乳癌的機率並無關聯。

亞大醫院乳房外科主治醫師王銘嶼表示，根據衛福部統計，40至60歲是國人乳癌發生的高峰期，比歐美大約早了10歲，而國內女性每10萬人發生率約70.7人，乳癌更高居女性10大癌症死因第4名，婦女朋友不可輕忽。

罩杯小女性切勿輕忽

王銘嶼表示，乳癌的病因與內分泌有關，另外包括飲食習慣、輻射線和基因遺傳等也是致病因素，不過門診中不少女性患者都會詢問：「胸部越大，罹患乳癌機會越高，是真的嗎？」其實乳房大小與乳腺組織、結締組織、脂肪有關，但統計發現乳房大小與乳癌發生機率並無關聯。

王銘嶼指出，因乳癌發生初期無明顯症狀，讓一些年輕、罩杯小的女性輕忽，對於乳癌篩檢消極，往往等到發現時，病情已經變嚴重，提醒乳癌早期最明顯的是無痛性腫塊，當出現腋下淋巴硬塊、乳房皮膚橘皮樣紅腫及潰瘍等症狀，大多已是晚期乳癌。

基因、肥胖都是危險因子

王銘嶼指出，基因、家族史、肥胖、抽菸飲酒和已得過單側乳癌者，都是乳癌的危險因子，尤其肥胖會造成血液循環中的雌激素濃度增加，容易加速乳癌細胞繁殖、增生，更是乳癌的高危險因子，因此肥胖且胸部豐滿的女性，罹患乳癌的機率就會比一般女性高。

王銘嶼因此建議，30歲以上、45歲以下女性平時洗澡時應自我檢查，若發現異狀，可趕緊到乳房外科進一步檢查。45到50歲以上婦女除每月自行檢查，每2年也要接受乳房攝影，確認乳房變化及異狀，生活中應增加蔬果攝取，少吃高油脂食物，並規律運動，都有助降低罹癌風險。