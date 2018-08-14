肯亞台灣團 遭河馬攻擊1死1傷

2018-08-14

〔記者蕭玗欣、呂伊萱、張軒哲／綜合報導〕禍不單行！鶴悠旅行社辦理的「肯亞動物大遷徒」旅行團，團員十一日在肯亞著名景點納依瓦莎湖園區拍照時，河馬突然竄出襲擊，導致一死一傷；剩餘團員原訂十二日從奈洛瓦搭機返台，因班機延誤回飯店休息，沒想到又碰上車禍，造成廿人受傷。

該團包含領隊高月霞一共卅人，八月二日出發，原訂八月十三日返台。據轉述，團員於當地時間十一日上午用完早餐，從馬賽馬拉搭車到納依瓦莎湖賞鳥，事發處步道有四名團員專注拍照，草叢中突然竄出一頭河馬，直接咬住張明川（男，六十六歲）的頭部，將其拖入湖中。吳鵬德（男，六十二歲）以腳架阻止，河馬轉而攻擊他，其他遊客見狀一起搭救，才趕跑河馬。台北市旅行公會理事長吳志健說明，張明川頭部遭咬傷，送醫不治，吳鵬德則是腳部被咬傷，留院治療。

旅行社澄清無人靠近拍照 河馬突然竄出

外傳團員疑因拍照太靠近，使河馬產生攻擊行為，鶴悠旅行社經理洪慧美強調，包括死傷者都走在步道上，未對河馬做出侵略性的動作，河馬一般不會在白天出現，該園區也是很安全的區域，這是該團辦理五、六年來，首度發生意外。

但意外之旅還沒結束。其餘團員在當地時間十二日準備搭機從奈洛瓦飛往曼谷，因班機延誤送回旅店，沒想到又遇上車禍，多達廿人受傷；鄭姓、黃姓和段姓旅客仍在醫院接受治療，其餘旅客輕傷。車禍原因還在了解中。

據了解，該團十二天要價十九萬元，團員多頗有身價，國發會前主委林祖嘉也參團。他在臉書上謝謝大家關心，「我們一家都很平安，回到台灣後再跟大家報告」。

冠裕董座救團員受傷 死者家屬抵肯亞

被河馬咬傷腳的吳鵬德則是在台中神岡地區設廠卅餘年的冠裕機械董事長。冠裕生產紙器機械半自動釘箱機、雙片式半自動釘箱機、半自動送紙機、資源回收廢棄物壓縮捆包機、碎紙機等，目前行銷全球八十個國家。吳鵬德熱愛旅遊，足跡遍及多國。吳鵬德兒子低調受訪指出，已跟父親聯絡上，輕微受傷，目前已準備搭機返台，感謝各界關心。

外傳中國大使館第一時間派官員到現場，旅居肯亞的僑務委員陳發表示是誤會，中國大使館最後沒派人過去。外交部則說明，我在肯亞未設代表處，當時聯繫駐南非代表處了解案情，並派員趕赴肯亞，當地十三日下午抵達；陳發與當地貿協人員居間積極協助國人，受難者家屬也已在旅行社專人陪同下抵達肯亞。

觀光局表示，該團領隊留在當地協助受傷旅客治療，其餘團員由旅行社安排肯亞航空當地時間十四日下午班機飛往曼谷，航空公司將另安排班機自曼谷轉機返台。