院長遴選辦法被退4次／怎修都不滿意 科法院指校方「刁難」

2018-06-14

〔記者洪美秀、吳柏軒／綜合報導〕交大科技法律學院院長遴選遲遲無法進行，院方指爭議關鍵在於科法院的「院長遴選辦法」，已被學校行政會議退回四次，反覆修改都無法讓行政會議滿意，不斷被學校「卡關」，依遴選辦法，院長出缺時，應於二個月內重啟遴選，但校方一直以遴選辦法未修好推託，讓科法院師生難以接受。

校長張懋中強調，校方一切依法行政，科法院因為正教授人數僅三人，加上專任教師僅十三人，才會建議修改「院長遴選辦法」，加強遴委會功能，目前已在修正。校方建議，院長遴選辦法中，專任教師投票結果不能凌駕遴委會的決定，投票結果只能做為遴委會的參考。

科法院指出，去年十一月遴選產生新院長人選，但校長長達三個月不面談、不任命，遴委會本有職權決定送一人或兩人名單，校長若覺得需要兩人，可跟遴選委員會溝通，將第二名送上，但校長沒這麼做；科法院依照校方主觀修法，也屢遭退回，最新版本已放寬到遴選委員會得將投票不過半的人也送給校長圈選，至多可送三人，校方依然不滿意。

張懋中說，交大有十一個學院，其中八個學院的院長都是遴選出來的，顯示遴委會的重要性，學校已向教育部說明，未來交大各學院的院長希望都能以遴選方式產生，教師投票結果僅可做為遴委會參考，才符合遴選精神。張懋中強調，對於「刁難、卡關」的指控，他不能接受，校長有其治校的治理權限，他是本於權限，依法行政。

教部︰會請校方說明！

學者︰回歸法制面討論

教育部高教司副司長朱俊彰指出，大學院系選舉是自治事務、不用教育部核准，但確實有收到交大教授陳情，會請交大校方提出說明；如查證有違法，會指導要求學校改正，若無違法，還須回到校內妥善處理。

前教育部長、佛光大學校長楊朝祥認為，不論是校長治校或教授治校，都要回歸法制面，雙方應從制度跟法規上做討論，不用有情緒化舉動。如果科法院在遴選前，就賦予交大校長「不圈選」的權力，校長就是依循制度，若是遴選過程才修改，就有疑問，「關鍵點應是遴選前，辦法如何規定！」

高教工會組織部主任林柏儀認為，學院院長是學術主管，應該交由專業團體內部推選，畢竟院長可決定教授聘任、課程發展方向，校長不見得具備該學術領域專長，不該讓校長侵犯學術專業的內部判斷。