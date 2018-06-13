足踝翻船 針灸治療再啟航

2018-06-13

文／呂彥璋

28歲的小陳（化名）下樓梯時不小心踩空，結果扭傷足踝，到醫院急診才發現不只是扭傷，還有韌帶斷裂，經手術開刀後休養才慢慢復原，但已經好一陣子了，足踝處仍疼痛不好使力，多項影像學檢查沒發現明顯異常，尋求中醫診療。

足踝扭傷俗稱「翻船」，是相當常見的傷害，輕則僅僅肌肉韌帶拉傷，重則骨折或韌帶斷裂。

踝關節由距骨與脛骨、腓骨組成類似滑車軌道的結構。在主體之外，還有前側、外側、後側的數條小腿肌肉的肌腱圍繞著腳踝，結構複雜。

多條肌腱圍繞 踝關節結構複雜

想像踝部骨骼是一部滑車，韌帶是穩固滑車的扣帶，肌肉肌腱是牽動滑車的繩索。受傷時的翻旋力會導致前述結構受損。

足踝扭傷久久不癒的病人透過軟組織的觸診、足踝關節活動度檢查，往往可以發現小腿肌肉仍有不正常的緊繃，踝部骨骼排列不佳，使得滑車不在良好的軌道上，甚至合併內側足弓塌陷。

這種情形可以利用針灸與治療手法針放鬆特定肌群、恢復彈性，與關節鬆動復位。常用的穴位有陽陵泉、足三里、飛揚、懸鐘、崑崙、三陰交、太谿、築賓、復溜等。

這類型的病人還有可能延伸出兩種問題，一種是受傷後關節固定太久，或者不敢活動，造成關節僵硬，這就必須花數週到數月的時間進行軟組織的鬆解，另一種是受傷當下造成骨盆腰部旋轉而未處理，或受傷後的步態不佳，向上延伸影響膝蓋、骨盆、腰部，而造成除了腳踝以外的身體核心結構偏位。

下肢動力鍊連動 也是治療重點

治療重點不僅僅是在腳踝，而需要留意下肢動力鍊的連動關係。

當結構偏位皆大致回正後，自主的復健運動幫助肌力與本體感覺的恢復，以及下肢關節的連動協調，是痊癒的最後一哩路。

病人先從一般行走的步態練習，有扶手支撐的雙腳踮腳站、單腳踮腳站，再到沒有扶手支撐的雙腳踮腳站與單腳踮腳站。若有合併有臀中肌無力的病人，則需要進行臀中肌的肌力訓練。

（作者為彰化秀傳紀念醫院中醫部主治醫師）