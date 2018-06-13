口服新藥治癒C肝 9旬姊妹迎「新」肝

2018-06-13

記者陳冠備／彰化報導

肝若好，人生就是彩色的！高齡90歲的詹職與86歲的詹治姊妹，20多年前被驗出罹患C型肝炎，到處就醫仍阻止不了肝硬化，直到接受健保口服C肝新藥治療後，姊姊詹職服完半年藥之後，驗不到C肝病毒，停藥3個月後再驗也沒有，證實完全痊癒；妹妹詹治目前療程中，預計也能痊癒。

經半年療程 驗不到C肝病毒

詹氏姊妹昨日接受院方獻花恭賀，對於耄耋之年重獲新「肝」，感到相當幸運，並希望其他C肝長者能勇於接受治療。

衛福部彰化醫院肝膽腸胃科主任陳詩典指出，農業社會時期，偏鄉醫療條件不佳，許多婦女生病，因為要兼顧家庭及農事，只能就近找密醫「打一針」，但密醫設備簡陋，針頭消毒不善，就容易感染C肝，也有不少女性生產時透過「血牛」輸了不乾淨的血，染上C肝，成為時代下的犧牲者。

陳詩典長期研究發現，偏鄉C肝患者比都會區高出1成，其中女性又多於男性，讓他深深感受到「C肝是年長女性的病」。儘管醫學進步，但仍有不少年長婦女不願治療，晚年飽受肝硬化之苦。

詹職的兒子洪献立表示，20多年前一次健檢，媽媽與阿姨確診C肝，肝指數飆到120，身體出現腹脹、容易疲勞、睡眠不好等狀況。為治癒C肝，多年來看遍彰化大小醫院，吞了不少保肝品都沒改善，去年8月首度帶媽媽來彰化醫院就診，獲知有口服C肝新藥便爭取療程，沒想到半年後肝指數降到正常值30多，也驗不到病毒了。

已納健保給付 民眾負擔減輕

「現在變得很有精神！」詹職昨天表示，發現肝硬化後，經常感覺睡不飽，加上年紀大了，不想再折騰，但是拗不過兒子懇求，抱著一試心情，沒想到竟然治好了，於是也通知妹妹詹治來治療，等她療程結束後，計畫要一起出去玩。

陳詩典指出，以往治療C肝以干擾素為主，但會出現發燒、噁心、嘔吐等嚴重副作用，成功率僅5到7成，所以70歲以上長者通常不會考慮治療，近年有了口服新藥，但要價30萬至百萬不等，不少人無力負擔放棄治療，直到去年初健保署將口服新藥納入健保，才讓許多患者看到希望。