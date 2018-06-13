日本腦炎流行 今年已12例

2018-06-13

記者林惠琴／台北報導

衛福部疾管署昨公布，上週新增7例日本腦炎病例，主要在中南部，今年累計已有12例日本腦炎，創下近6年同期新高，推估因天氣炎熱，流行高峰提早一個月報到，提醒民眾要做好防蚊措施。

新增7例個案分別是台中市大雅區、彰化縣溪州鄉、嘉義縣朴子市、台南市歸仁區與高雄市鳳山區、小港區、林園區各1例，年齡介於17至70歲，發病日在5月19日至6月5日之間，發病期間出現發燒、頭痛或意識障礙等症狀，仍有3名病例在加護病房治療中，有2名病情穩定在一般病房治療、2名出院，他們的同住家人及接觸者都無不適症狀。

高風險環境 應做好防蚊措施

疾管署副署長羅一鈞表示，經調查發現，個案均在住家或工作地附近有豬舍、鴿舍、水稻田或溝渠等高風險環境，可能是感染源。

疾管署疫情中心科長陳秋美指出，今年國內累計12例日本腦炎，以高雄市6例最多，其次是嘉義縣2例，其餘為屏東縣、台南市、彰化縣、台中市各1例。

羅一鈞強調，5月至10月為日本腦炎流行季，今年5月氣溫高於往年，估計流行高峰期提早約一個月出現，後續發展密切觀察中。

疾管署統計，2013至2017年全國日本腦炎依序是16、18、30、23、25例，以40歲以上成人居多。

疾管署提醒，日本腦炎病媒蚊以三斑家蚊為主，經常孳生於水稻田、池塘及灌溉溝渠等處，叮咬高峰為黃昏與黎明時段，民眾應儘量避免於高峰時段在高風險環境附近活動，若無法避免，可穿著淺色長袖衣褲，並在身體裸露處使用防蚊藥劑，避免被病媒蚊叮咬而感染。