慈濟研究 吃素遠離慢性病

2018-06-13

記者曾迺強／嘉義報導

吃素有益健康！大林慈濟醫院副院長林名男和慈濟醫療志業執行長林俊龍，針對大林慈濟醫院健檢中心6008位、平均年齡53歲民眾進行追蹤研究發現，由「葷轉素」和「持續素食者」的糖尿病發生率要比「持續葷食者」大幅降低33%至50%，同時減少脂肪肝、膽結石等慢性疾病發生。

糖尿病發生率 大降5成

林名男表示，再比對健保資料庫後發現，吃素者的健保花費相對較少。

吃素者 健保花費相對少

今年2月慈濟醫療志業執行長林俊龍帶領該計畫團隊到美國參加每5年舉辦1次的國際素食營養大會，並發表「素食可降低中風發生率」等多篇論文。

身為計畫共同主持人的大林慈濟醫院副院長林名男昨天表示，他與林俊龍在2005年合作，向國民健康署申請飲食與健康的研究計畫，並逐步發展出全球第三大、亞洲最完整的「素食營養世代研究資料庫」。

這項研究計畫建立每位研究對象的身高、體重、體脂肪、骨密度及大腸鏡、胃鏡、超音波、抽血等檢查報告，並納入教育程度、飲食習慣、家族史等資料，再由具營養學背景的研究助理協助製作「飲食頻率問卷」70個問題，例如同樣食物多久吃一次、1日或1週幾餐茹素等調查飲食型態。

林名男認為，慈濟醫療志業創立的資料庫具有民眾同質性高的特點，例如：不抽菸、生活作息相近，差別只是葷、素不同，因此在比較葷食、素食的結果更具可信度，藉此證實飲食對健康的影響與關係。

嘉義基督教醫院營養科主任張靜芬提醒，3年以上長期茹素者需留心身體是否有缺乏維生素B12、鐵質、鈣質等營養素，以致出現貧血、疲勞等症狀，若有，可從藻類、堅果類、豆類食物補充。

茹素者 宜吃天然原型食物

她也建議茹素者最好吃天然原型食物，而不要吃豆皮、罐頭等高鹽分加工品。