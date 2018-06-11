花旗全球義工日 公益洗衣助弱勢

2018-06-11

〔記者李靚慧／台北報導〕有鑑於社會大眾對精神康復者存在諸多刻板印象與錯誤觀念，上週六超過五百位花旗義工齊聚，與台北市康復之友協會共同參與公益洗衣活動。金管會副主委鄭貞茂、台北市社會局長許立民也到現場，與花旗義工一起響應二手衣物回收與整理。

花旗（台灣）銀行上週六舉行第十三屆花旗全球義工日（Citi Global Community），除了「洗衣送愛」，同一時間有近兩百位花旗義工陪伴勵馨基金會的扶助家庭，暢遊國立海洋生物博物館；花旗人在全台各地，以不同的方式回饋社會。

事實上，自二○○六年起，花旗每年在五、六月間都會以「花旗全球義工日」為號召，鼓勵員工及其親友參與社會服務。累計在全球九十多個國家、四五○個城市，已進行一千四百場以上的義工活動。台灣地區參與「花旗全球義工日」者，也已累積超過兩萬人次，服務範圍包含環境保育、社區營造、偏鄉服務、理財教育、流浪動物關懷等。今年則共有兩千兩百多人次的花旗義工及親友，透過參與環境保育、弱勢陪伴、茶園認養、生態保育、社區服務等多元主題活動，實踐花旗深耕台灣、落實在地關懷的承諾。

花旗（台灣）銀行董事長莫兆鴻指出，「Be the Best」是所有花旗人群策群力的目標，花旗人以推動成長與進步為使命，要成為社會進步的推手（Community Progress Maker），每年的全球義工日，就是最具體而微的指標。

花旗表示，有鑑於台灣精神科就診人數逐年增加，社會大眾對於罹患精神疾病者（又稱精神康復者）存在諸多刻板印象與錯誤觀念，公益洗衣活動希望透過「平等對待」、「參與陪伴」與「就業協助」三步驟，幫助這些精神康復者重建信心、返回社會，重拾人的價值與尊嚴。