收掉餐廳重回校園 暖心哥陪讀 肌萎弟圓大學夢

2018-06-10

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義大學應用數學系學生郭乃誌罹患先天性脊椎肌肉萎縮症，全身僅有手指、眼睛、嘴巴能動，移動需靠輪椅，大他十二歲的哥哥郭乃維，為陪弟弟一圓大學夢，毅然收掉經營的餐廳，伴弟「再讀一次大學」，兩人一起上課、住宿、陪伴復健等，校方在昨天的畢業典禮上，頒發「勵學獎」給郭乃誌，並頒發「友悌獎」給郭乃維，表揚令人感佩的手足情。

嘉大校長艾群並親自推著郭乃誌輪椅上台，鼓勵他四年來不向命運低頭，勇於接受生命中的各種挑戰，郭乃誌已考上該校應用數學系研究所，哥哥郭乃維仍要繼續相伴弟弟學習，艾群稱讚哥哥對弟弟極盡呵護，珍惜這份手足情，非常難得。

郭乃維在大學時讀餐旅系，父母經營素食店，他曾進駐百貨公司經營素食餐廳，四年前弟弟考進嘉大，他為了陪弟弟入學，將餐廳收起來。「餐廳是有賺錢，因人手不夠有點累，剛好也需要有人照顧弟弟。」

郭乃維說，弟弟移動得靠人抱或坐輪椅，四年來他天天陪讀，推輪椅進教室，幫弟弟把電腦組好，等老師準備上課，也陪著弟弟一起住宿舍，他不擅長數學，上課時一起聽課、幫弟弟錄影。

郭乃誌的求學路雖艱辛，但師長說，他堅持準時上學不缺課，大學四年每學期領獎學金，更爭取上五年一貫（學、碩士學位）學程，他在特殊教育學生資源中心擔任台積電工讀生，協助繕打文書資料，課餘帶領桌遊活動，發揮邏輯推理能力，鍛鍊耐心，拓展人際關係，積極活在當下。

郭乃誌說，哥哥給他滿滿的愛，感謝哥哥暫時放下自己人生夢想，陪他一圓大學夢。「弟弟樂於學習、身體健康就好！」郭乃維無怨無悔照顧弟弟，他認為能好好認識自己手足，也是一件幸福的事。他笑稱，分組報告時「自己是幽靈組員」，繳一份註冊費，兩人一起學習，「買一送一的概念」。