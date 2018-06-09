寫作測驗「我們這個世代」／多透過手機和網路 描繪「快世代」

2018-06-09

〔記者林曉雲／台北報導〕今年會考寫作測驗題目是「我們這個世代」，八成考生達到基礎級四級分標準，二三二七名滿分六級分，但仍有三萬六千多名考生未達標，甚至有三二九五人抱蛋。

8成考生達基礎級四級分 但3295人抱蛋

教育部昨公布五篇範文，有的考生以手機、網路及自拍棒述說︰「帶著熱情以及認識世界的勇氣，迫不及待地想被世界看見。我們，是生在二十一世紀的一群少男少女。」也有考生破題寫︰「這是個繽紛多彩，卻將黑暗無光的時代。」強調身處負擔最沉重的世代。

國中教育會考成績分為精熟、基礎及待加強等級，台師大心測中心副主任曾芬蘭說明，今年國文待加強比率約一成五，較去年稍降一．四％；寫作測驗部分，八成以上學生都能達到基礎等級，顯示國中生寫作能力穩定。

台師大教授李清筠說明，學生多環繞著高科技世代闡述心情，透過「手機和網路」指身處快速變化的世代、方便的世代。

有人嘆繽紛卻無光 有人希望被看見

北市一位考生一開始先寫，數位化時代讓生活繽紛多彩，但大家都說年輕世代很幸福，是真的幸福嗎？並列舉數位化帶來的宅世代、擔憂ＡＩ搶掉未來工作、少子化問題等，讓他們世代將黑暗無光，終以自己未來要承擔的重擔作結語。老師肯定文章誠懇不炫技，脈絡清楚，拿到六級分。

新北市金陵女中考生眼中的同學，慣用手機自拍上傳，使面貌完美，吸引別人按讚、被人看見，但利用手機和網路也能了解墨西哥大地震等時事，文章表達這個年紀希望被認同，但又希望父母撥除迷霧的矛盾心情，是很可愛的一篇文章。

另北市敦化國中一名考生反思胖瘦問題，桃園大崗國中一名考生描述校園霸凌爭議，均被選為範文。台中市曉明女中一名考生以「快世代」回應考題，終以「兔子跑得快，但烏龜未必走得差」作結，李清筠肯定國中生能寫出如此文章，很動人。