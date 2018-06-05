顳顎關節卡卡 影響進食

2018-06-05

文／胡椀婷

您是否曾有過享用美食時臉頰疼痛？打不開嘴巴或合不起來？打開嘴巴時有喀喀聲？又或者有頭痛、耳朵痛的現象？

若您有過上述狀況，很可能是有「顳顎關節障礙」！顳顎關節是人體中最常使用的關節之一。我們咀嚼、吞嚥和講話時都必須仰賴這個關節順暢的作用。而有許多因素，如：外力直接撞擊、姿勢不良、咬合不良、習慣使用單側咀嚼和磨牙等，都可能造成顳顎關節發生問題，進而引發疼痛，甚至影響日常生活功能。

◎該怎麼做才能擊退這惱人的困擾？

首先必須找專業人員評估，針對診斷結果對症治療。

若是因為咬合不良造成此問題，牙醫可以為您訂做一副專屬咬合板，改善顳顎關節問題；若是由肌肉骨骼系統出問題，可以尋求物理治療師協助，治療師可以提供肌肉按摩放鬆、關節鬆動術、運動治療及提供自我照護等相關訊息，讓你快速遠離疼痛，找回健康的顳顎關節。

以下提供您一些可以在家進行的簡單顳顎關節運動以及自我照護的資訊。但最好還是找專業物理治療師評估。

簡單運動 可自我照護

◎居家自我照護

●放鬆心情。

●保持正確姿勢（圖1）。

●儘量避免長期咬緊牙齒、常咀嚼硬質食物（如芭樂）、側睡或趴睡。

◎居家顳顎關節運動

●運動：練習順暢的開合活動

步驟1：將舌頭頂在上排門牙後側。

步驟2：將食指放在下巴，對著鏡子緩慢做出張嘴動作，張到舌頭快離開門牙後側的大小即可。

要提醒的是，張嘴過程要保持直線，不要偏移。

●運動2：咀嚼肌肌力訓練（圖2）

步驟1：將手分別放在下巴下方、上方及左右側，給予動作方向相反的阻力。

步驟2：維持10-15秒，做10組，共做2-3回合。

（作者為癒健物理治療所物理治療師）