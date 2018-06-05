《謠言終結站》蘋果、香蕉助排便？ 便秘者恐適得其反！

2018-06-05

記者蔡淑媛／台中報導

一般人認為「吃蘋果、香蕉可解便秘，幫助排便」，但醫師指這是迷思，小心便秘者愈吃，便秘情形愈嚴重；因為這兩種水果富含鐵質，多吃易便秘，又有果膠可助大便成形，也是以前止瀉劑的成份，正常人吃沒有關係，但有便秘體質或症狀的人食用，則會加重症狀。

中國醫藥大學兒童醫院腸胃科醫師林捷忠指出，香蕉會加重便秘，但是放到非常熟，外皮全黑、果肉帶透明狀，香蕉過度熟化才有順便效果。因為香蕉的醣類會轉化為果糖，有助潤腸，腸胃吸收不是那麼好，就能幫助排便，但是這種太熟的香蕉並不好吃，一般人不太會吃。

林捷忠說，蘋果、香蕉富含鐵質容易便秘，而且香蕉的果膠成份比蘋果更多。很多媽媽誤認香蕉可軟便，讓已經便秘的孩子多吃香蕉，結果愈吃愈大不出來，有人5天、1週沒辦法排便，甚至有人嚴重到完全無法解便，必須灌腸。

鐵質多多 便秘體質者不宜多食

他在門診中也常遇到小朋友便秘就醫，主要是媽媽不知孩子有便秘體質，認為餵蘋果營養，一直餵孩子吃，反而造成孩子不易排便。

林捷忠建議，有便秘體質或症狀者，應少吃香蕉和蘋果這兩種水果，以免加重症狀，可選擇梨子、西瓜、木瓜、香瓜、火龍果等瓜果類水果食用，但也不要過度，以免腹瀉。

蘋果、香蕉會加重便秘症狀，卻是營養豐富的水果。台新醫院營養師劉玲汝說，蘋果有果膠可調節腸胃道菌種、維他命C可抗氧化，還有黃酮化合物能抗癌；香蕉富含鉀、鎂離子，可調節血壓、防止痙攣，血清素能抗憂鬱、助眠。

只要有便秘困擾者慎選水果吃，飲食正常，多吃蔬菜、水果，將有助排便順暢。